ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
回答者プロフィール年齢性別：33歳男性
同居家族構成：本人のみ
居住地：福島県
雇用形態：正社員
年収：400万円
現預金：700万円、リスク資産：450万円
・日本株：350万円
・投資信託：50万円
・その他：50万円
おすすめ優待銘柄は「クリエイト・レストランツ・ホールディングス」投資歴は「約6年」、日本株を中心に運用しているという30代の投稿者男性。
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、クリエイト・レストランツ・ホールディングス＜3387＞だそう。
優待の内容は「全国の系列レストランやカフェなどの対象店舗で使える優待食事券が、年2回もらえます。金額は保有株数によって異なります」と説明。元々「外食が好きで、さまざまな店舗で使える優待食事券に魅力を感じたため購入」したとあり、「保有歴は約3年」だと言います。
初めて優待食事券を受け取った時には、「こんなに使いやすくて便利な優待があるんだ！と驚いた」と投稿者。「気分や予定に合わせて好きなレストランを選べるのがよいです。実質的に外食費用がかなり節約できています」と家計への効果も実感している様子です。
「優待は無駄なく使い切れるものを選ぶ」優待の内容で銘柄を選ぶ際には、「日常生活で使える食品や、飲食に関する優待。特に、無駄なく使い切れるものを選ぶように」しているとのこと。
クリエイト・レストランツ・ホールディングス以外ではカゴメ＜2811＞がお気に入りで、その理由については、「（100株以上の保有で）自社製品の野菜ジュースやトマト製品がもらえるので、健康志向の私にはぴったり」とコメントしています。
また、今後に向けて「食品メーカーや飲食関連で、優待が使いやすい銘柄を探しています。旅行関連も検討したい」との考えも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)