「もうほとんどテロだろ」日本公式X、Grok使用に注意喚起も「その割には放置されていて犯罪の温床」の声
Xの日本公式アカウントは1月6日に投稿を更新。Grokの使い方について注意を促しました。
【投稿】Grokについて注意喚起
続けて「Grokを使用して違法コンテンツを作成したり、Grokに違法コンテンツの作成を促すなどの行為を行った場合、違法コンテンツをアップロードした場合と同様の措置がとられます」と、今話題のGrokでの加工について言及しています。
コメントでは、「安全装置がないのがやばいと思いますけどね。他社のAIは少しでもヤバいのは拒否しますよ」「とりあえずインプ狙いのビキニ変換青バッチだらけなのを放置してる運営が招いてる部分があることは認めるべき」「その割には放置されていて犯罪の温床ですけどね」「そもそもにおいて、余計な画像編集機能なんてつけなければ起こらなかった話。根本をたたずに対症療法で警察や裁判所の業務をパンクさせる気か。もうほとんどテロだろこれ」など、X側の責任を追及する声も上がりました。
「行政や法執行機関と協力するなどの措置をとります」「Xでは、違法コンテンツ（児童性的虐待素材（CSAM）を含む）が含まれる投稿に対して、投稿の削除、アカウントの永久凍結などを含む対応を行うことに加え、行政や法執行機関と協力するなどの措置をとります」と書き出した同アカウント。
漫画家がGrokで不適切加工を直近では漫画家の田辺洋一郎さんが、Grokを使いアイドルの写真に不適切な加工を施したことが炎上し、謝罪する事態が発生。Grokでの画像編集は便利な点もある一方で、使い方を間違えると法的な責任を問われる可能性もあります。注意して使いたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)