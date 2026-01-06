トヨタ陸上部の吉居大和、美人アナとの結婚発表「走っとるときより良い顔」「ミスコンでグランプリの子じゃん」
トヨタ自動車陸上長距離部の吉居大和さんは1月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。アナウンサーの尾形杏奈さんとの結婚を報告しました。
【写真】美男美女の夫婦ショット
続けて、「皆様への感謝の気持ちを忘れず今後も成長し続けられるよう努力を重ねて参ります。今後とも宜しくお願いいたします」とのことです。
コメントでは、「尾形杏奈さんとのご結婚、本当におめでたいニュースですね」「素敵なカップルですね」「まさかの私の推しが結婚した」「走っとるときより良い顔しとるやん・・・。末永くお幸せに！」「すげーな。ミスコンでグランプリの子じゃん」と、祝福と称賛の声が続出しました。
「素敵なカップルですね」「私事ですが、1月5日に結婚しました」と報告した吉居さん。「妻は、大学で知り合った名古屋テレビ放送アナウンス部の尾形杏奈さんです」と明かしています。投稿には、ウエディングフォトと思われる夫婦ショットを1枚載せています。
