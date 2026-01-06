トヨタ自動車陸上長距離部の吉居大和さんは1月6日、自身のXを更新。アナウンサーとの結婚を報告しました。（サムネイル画像出典：吉居大和さん公式Xより）

写真拡大

トヨタ自動車陸上長距離部の吉居大和さんは1月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。アナウンサーの尾形杏奈さんとの結婚を報告しました。

【写真】美男美女の夫婦ショット

「素敵なカップルですね」

「私事ですが、1月5日に結婚しました」と報告した吉居さん。「妻は、大学で知り合った名古屋テレビ放送アナウンス部の尾形杏奈さんです」と明かしています。投稿には、ウエディングフォトと思われる夫婦ショットを1枚載せています。

続けて、「皆様への感謝の気持ちを忘れず今後も成長し続けられるよう努力を重ねて参ります。今後とも宜しくお願いいたします」とのことです。

コメントでは、「尾形杏奈さんとのご結婚、本当におめでたいニュースですね」「素敵なカップルですね」「まさかの私の推しが結婚した」「走っとるときより良い顔しとるやん・・・。末永くお幸せに！」「すげーな。ミスコンでグランプリの子じゃん」と、祝福と称賛の声が続出しました。

「夫は、大学で知り合った」

「メ〜テレ アナウンス部」公式Xも同日、投稿を更新し、2人の結婚を報告しました。「夫は、大学で知り合ったトヨタ自動車陸上長距離部の吉居大和さんです」と紹介しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)