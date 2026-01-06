中島裕翔が体調不良 主演作「連続ドラマW シリウスの反証」7日開催の完成報告会が中止に【発表全文】
【モデルプレス＝2026/01/06】1月7日に開催予定だったWOWOWオリジナルドラマ「連続ドラマW シリウスの反証」 の完成報告会が、主演・中島裕翔の体調不良に伴い中止されることがわかった。6日、「WOWOWオリジナルドラマ」公式X（旧Twitter）にて発表された。
【写真】中島裕翔、実弟との2ショット
公式Xでは「2026年1月7日（水）18時より開催を予定していました『「連続ドラマW シリウスの反証」完成報告会』ですが、登壇を予定していました中島裕翔さんの体調不良に伴い、誠に残念でございますが開催を中止させていただくことになりました」と発表。「LINE VOOMでの生配信を楽しみにされていました視聴者の皆様、ご取材の参加を予定されていました媒体各社様、並びに関係者の皆様には心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
なお、1月16日に行われることが発表されている「WOWOW×J:COM『連続ドラマＷ シリウスの反証』舞台挨拶＆第1話特別上映会』」については、「開催を予定しております」と伝えている。
中島が演じるのは弁護士の藤嶋翔太。冤罪被害者の救済活動に取り組む団体「チーム・ゼロ」に所属し、25年前に岐阜県郡上八幡で起きた一家惨殺事件の犯人とされた死刑囚を救うため、難攻不落の再審請求に挑む。過去のトラウマと葛藤を抱えながらも、事件の真相を手繰り寄せ、司法の厚い壁を乗り越えようともがく難役だ。中島にとっては、本作がWOWOWオリジナルドラマ初主演となる。
原作は、重厚なテーマに巧みな犯罪トリックを盛り込んだ社会派ミステリー作品を数多く手掛ける人気作家・大門剛明氏の同名小説。監督は映画「Winny」で実際に起きた事件をリアルかつ繊細に描き上げ、感動と話題を呼んだ気鋭・松本優作氏が務める。（modelpress編集部）
『「連続ドラマW シリウスの反証」完成報告会』開催中止のお知らせ
2026年1月7日（水）18時より開催を予定していました『連続ドラマW シリウスの反証」完成報告会』ですが、登壇を予定していました中島裕翔さんの体調不良に伴い、誠に残念でございますが開催を中止させていただくことになりました。LINE VOOMでの生配信を楽しみにされていました視聴者の皆様、ご取材の参加を予定されていました媒体各社様、並びに関係者の皆様には心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、1月16日（金）WOWOW×J:COM「連続ドラマW シリウスの反証」舞台挨拶＆第1話特別上映会は、開催を予定しています。
