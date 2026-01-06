２０年度大会以来５大会ぶりに決勝でぶつかる両校は６日、それぞれ最終調整した。史上６校目の３連覇を見据える桐蔭学園は、ＣＴＢ古賀啓志（２年）が、同校２連覇メンバーで全国大学選手権決勝・早大戦（１１日・国立）に臨む明大ＷＴＢの兄・龍人（１年）との高校・大学“兄弟Ｖ”へ意欲。初Ｖを狙う京都成章は、ＦＢ春藤大翔（しゅんどう・やまと、２年）が、ケガのＦＢ笹岡空翔（くうと）主将（３年）にささげる快走トライを誓った。

＊ ＊ ＊ ＊

ＣＴＢ古賀が兄との“アベック”日本一に挑む。桐蔭学園は、７日に史上６校目の３連覇をかけた京都成章との決勝戦。前日練習後、取材に応じた１８８センチの大型２年生は「最後、しっかりと自分のよさを出せるように頑張る」と、闘志を全開にした。

２学年上の兄でＯＢの龍人は昨年、２連覇に貢献。明大に進み、今季１年生ながらスタメンＢＫとして大学選手権で決勝（１１日、ＭＵＦＧスタジアム）に進んだ。兄弟で同時に高校、大学日本一となれば極めて異例。啓志は「お兄ちゃんは１年生から出ていてすごいけど、自分も負けられない。先に優勝すれば、お兄ちゃんも優勝するしかないと思うので。そこは、いいプレッシャーをかけられるかなと思う」と、爽やかに白い歯をこぼした。

チームは５日の準決勝、大阪桐蔭（大阪第３）戦で終盤に逆転勝ちし、勢いに乗る。負傷交代した主将のフッカー堂薗尚悟（３年）はこの日不在だったが、藤原秀之監督（５７）は「明日の朝もう一度治療して、どこまでいけるか」と、決勝の出場に含みをもたせた。総力戦必至の大一番。古賀は「自分もしっかり活躍できるように頑張りたい」と、必勝を誓った。（大谷 翔太）