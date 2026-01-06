ベース漫談で知られるお笑いタレントはなわ（49）が6日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、初孫について語った。

はなわは「ナイツ」塙宣之の兄。弟から「長男がもう子供が…。あの子がかわいくて。初めての孫はどうですか？」と振られると、「めちゃくちゃかわいいですね」とうれしそうに返した。48歳でできた初孫だといい、「何て言うんですかね。子供とは違うんですね」とも話した。

長男・元輝さんは幼いころから柔道のエリートとして活躍し、全国大会でも好成績を残した。また、妻は腕相撲で世界10連覇という驚愕の経歴を持つことも明かしている。

はなわは「柔道のDNAがあるんで、サラブレッドというか。元輝が全国3位になりました。奥さんが世界チャンピオンなんで。奥さんのお父さんがオリンピックの候補になって、柔道の師範で。その血があるんで」と、孫の将来に大いなる期待を口にした。

さらに「お正月に初稽古っていって、みんなで柔道大会やったんですよ。まだ0歳なんですけど、強いんですよ」と話すと、塙から「うそつけ！」とツッコミを受けていた。