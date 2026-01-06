俳優・中島裕翔（32）が体調不良のため、7日に予定されていた主演を務めるWOWOW「連続ドラマW シリウスの反証」の完成報告会が中止となることが6日、発表された。「WOWOWオリジナルドラマ」の公式X（旧ツイッター）が伝えた。

Xでは「2026年1月7日（水）18時より開催を予定していました『「連続ドラマW シリウスの反証」完成報告会』ですが、登壇を予定していました中島裕翔さんの体調不良に伴い、誠に残念でございますが開催を中止させていただくことになりました」と報告された。

また「LINE VOOMでの生配信を楽しみにされていました視聴者の皆様、五種材の参加を予定されていました媒体各社様、ならびに関係者の皆様には心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」との謝罪も掲載された。

なお、「1月16日（金）WOWOW×J:COM『連続ドラマW シリウスの反証』舞台挨拶＆第1話特別上映会は、開催を予定しています」とも報告された。

同ドラマで中島が演じるのは、えん罪被害者の救済活動に取り組む団体に所属する弁護士。過去のトラウマと葛藤を抱えながらも、事件の真相を手繰り寄せ難攻不落の再審請求に挑む役どころに挑戦している。全5話の予定で、第1回は10日午後10時から初回放送される。