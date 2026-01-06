【義母…コソコソ月2万】「2万は母の愛」口出さずに援助してくれた義母…＜第11話＞#4コマ母道場
夫婦のお小遣い事情は、家庭によってさまざまです。毎月決まった額をお小遣いにするご家庭もあれば、収入から一定額を家計に入れ、残りを自由に使うというご家庭もあるでしょう。お小遣いのかたちは本当にそれぞれ。今回は、そんな「夫婦のお小遣い」をめぐるお話です。主人公は、夫がお小遣いとは別に受けている“ある援助”がどうしても気に入らないようで……！？
第11話 母の忠告
【編集部コメント】
アカネさんのお母さんは、娘の嫉妬がかえって解決を遠ざけていることに気づいたようです。まずは相手の話を聞くことが大切だと、諭してくれました。たしかにユウノスケさんは以前から「アカネが怒る」と口癖のように話していましたし、ここが解決への第一歩なのかもしれません。さらに、ビールやタバコが欠かせなくなるほど、ユウノスケさんが日々仕事のストレスと向き合っていることも忘れてはいけない--その指摘は、さすがにアカネさんの胸にも響いたようです。少し冷静に状況を見られるようになったアカネさん。無事に仲直りできるといいですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・横内みか
