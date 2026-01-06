Á°È±¤¬¤Ê¤¤¤È¡ÄàÊÌ¿ÍµéÊÑËÆá¤ª¤Ç¤³Á´³«¤ÎDAIGO¤Ë¾×·â¡Ö¤¢¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤êDAIGO¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö»°Çò´ã¤À¤«¤éÀ¨¤ß¤¢¤ë¡×
¡Ö³Û¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎDAIGO¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿Á°È±¤òºî¤é¤Ê¤¤¡¢³Û¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢4Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£»öÁ°¤Ë¹ðÃÎ¤¬¤Ê¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ªÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢À¼½Ð¤¹¤ÈDAIGO¡¢°Õ³°¤È¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Àï¹ñ»þÂå¤ÎÉð¾»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°È±¤ò´°Á´¤Ëºî¤é¤º¡¢Æ¬ÄºÉô¤Çñþ¤ò·ë¤Ã¤¿È±·¿¤Ë±©¿¥¸Ó»Ñ¤Ç¼ç±é¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎDAIGO¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼êÂÞ¤òËÜ³ÊÅª¤Ê»þÂå·à°áÁõ¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¤ê¡Ä¡£¸½¾ì¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤¢¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤êDAIGO¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡ª¤Ê¤ó¤«´é¤ÈÀ¼»÷¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¤¡¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö»°Çò´ã¤À¤«¤éÀ¨¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¡Ö»þÂå·à¤Î¤ª°áÁõ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹!¡×¡Ö³Û¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¥Ç¥³¡õ¥Ò¥²¡¢¥¤¥¤¥Í¡×¡Ö´ÓÏ½¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£