およそ５億１０００万円という史上最高値で競り落とされた一番マグロが札幌市内のすし店で提供され、早速、訪れた人たちが舌鼓を打ちました。



（すしざんまいすすきの店 渡部健一店長）「約５億１０００万円で落札したマグロがすすきの店に到着しました」



札幌・すすきのに１月５日夜、到着したのは、史上最高値で競り落とされた一番マグロです。



さっそく握りにして提供されました！



（客）「もうない！とろける！」





（客）「うまい！とろの味！」

東京・豊洲市場で５日に行われた新年恒例、マグロの「初競り」。



その中心にいたのが“今年一番”をとった青森県大間産の天然本マグロです。



全国で「すしざんまい」を運営する「喜代村」が、史上最高値の５億１０３０万円で競り落としました。



Ｑ.競っている時はどんな気分でしたか？



（喜代村 木村清社長）「あれよあれよあれよ・・・ああああ！ジェットコースターに乗っているような。すしざんまいも働いて働いて働いて元気よくいきます」



“一番マグロ”を釣り上げた大間のベテラン漁師は…



（大間のマグロ漁師 伊藤豊一さん）「あまりにもびっくりして、ええ？って感じですね。うれしすぎて夢のごとくって感じ」



５億超えとなった圧巻の一番マグロ。



ついに５日夜、すしざんまい・すすきの店にも１５キロほどが入荷しました。

（すしざんまいすすきの店 渡部健一店長）「社長スイッチ入っちゃって一気に５億円いっちゃった。１貫に換算すると約３万円くらい」



店では新年を祝い、通常価格の１貫４３７円からと据え置きに。



（すしざんまいすすきの店 渡部健一店長）「縁起物ですし、食べられた方はきっと幸運なことが起きるのではないかと」



数量限定の一番マグロの握り、注文が次々と入ります。



（客）「５億円！ツヤが違う！」



（客）「今まで食べたマグロで一番うまい」



その年の景気を占うともいわれる「一番マグロ」。



６日午後４時半ごろまでに完売となり、新年の幕開けを華やかに彩りました。