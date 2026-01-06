TBS日比麻音子アナ、ラジオで結婚生報告 『アトロク2』愛あふれる手紙も【ほぼ全文】
TBSの日比麻音子アナが、6日放送のTBSラジオ『アフター6ジャンクション2』（後8：00）に出演。結婚を報告した。
【写真】幸せいっぱい！ラジオで結婚報告した日比麻音子アナ
番組冒頭、宇多丸から「いろんなニュースが飛び交っている中、あれ？出ているぞ」と向けられると、日比アナが「ちょっとすみませんね、新年のごあいさつということで」と手紙を持参して「ご報告したいことがございまして、私事で大変恐縮ではございますが、この度、結婚いたしました」明かした。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
■日比麻音子アナが読み上げた手紙ほぼ全文
貴重な放送時間をちょうだいし、私事では大変恐縮ではございますが、この度結婚いたしました。お相手は大学生の時からの友人の男性です。新たに家族も増え、より一層、責任感を強く持ちながら、変わらず、これからも誠実にお仕事を頑張りたいと思っておりますので、今年もTBSアナウンサー・日比麻音子を、どうぞよろしくお願いいたします。
長きにわたって、お耳を貸してくださるリスナーさん、そして何よりも大切な実家である「アトロク」で、まず自分の言葉でお伝えできればという強い思いがありまして、重ねて放送時間をいただき恐縮ではございますが、ご報告させていただきます。ありがとうございます。
