日向坂46『松田好花DAY！』開催決定 「昼中の松田さん」「真夜中の松田さん」二部構成で配信
日向坂46の公式サイトが6日、更新され、11日にグループのYouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」にて、『松田好花DAY！』を開催することを発表した。
【写真】大きめニットから伸びる美脚を披露した松田好花
公式サイトによると、『松田好花DAY！』は「昼中の松田さん」と「真夜中の松田さん」の二部構成。「一日中、松田好花と一緒に過ごしましょう！お楽しみに！」と呼びかけた。詳細は以下となる。
▼1月11日(日)14:30〜
第一部：「昼中の松田さん」
「日向坂ちゃんねる」で配信された全ての動画から、「松田好花の今でも忘れられない瞬間10選」を松田好花のコメンタリーとともにプレミア公開する。
▼1月11日(日)26:30〜
第二部：「真夜中の松田さん」
大好評の第二弾！真夜中に、ゆるゆる雑談生配信を届ける。
