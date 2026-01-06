伊達巻がサクサクのラスクに？なますが“海外グルメ”に？余ったおせち＆お餅の簡単激変レシピ【Nスタ解説】
お正月の定番、おせちとお餅。毎年のお楽しみである一方、飽きたり食べきれなかったり…。そこで、おせち料理が簡単に変身するアレンジレシピを紹介します。
【画像を見る】主食にスイーツに…おせち＆お餅の簡単激変レシピ
しっとり食感の「伊達巻」がサクサク食感に大変身！
山形純菜キャスター:
おせちの定番「伊達巻」。しっとりとした食感が特徴ですが、簡単なアレンジで激変します。
【サクサクおいしい。伊達巻ラスク】
▼材料（※2〜3人分）調理時間30分
伊達巻:140g
グラニュー糖/抹茶/きな粉:適量
（2）クッキングシートをしいた天板にのせ、グラニュー糖をかける
（3）180℃に予熱したオーブンで15〜20分焼く
（4）粗熱が取れた伊達巻に、きな粉や抹茶をふるう
しっとり食感からサクサク食感に！「伊達巻ラスク」の完成です。
焼き加減は大きさや薄さによって変わります。作ってみたスタッフによると、「焦げるか焦げないか、ギリギリを攻めるのがサクッと感を出すコツ」とのことです。
余ったおせち料理がエスニック料理に！?
山形キャスター:
「なます」と「かまぼこ」の2つを一緒に活用して、“海外グルメ”に変身させるレシピです。
【おせちをリメイク♪なますとかまぼこの生春巻き】
▼材料（2人分）調理時間20分
かまぼこ:1/2本
なます:120g
ライスペーパー/サラダ菜:4枚
ピーナッツ:10g
パクチー（大葉）:30g
※たれ ごま油（大さじ1）に塩（ひとつまみ）
（1）パクチーを4cm幅に切る
※パクチーが苦手な人は「大葉」に変更してもOK
（2）ピーナッツを粗く刻み、おせちの定番「かまぼこ」は5mm幅の細切りにカット
（3）ライスペーパーを水にさっとくぐらせ、その上にサラダ菜を置く
（4）おせちで余りがちな「なます」の汁気をしぼってのせる
（5）先ほどのかまぼこ、パクチー、ピーナッツを重ねて、きれいに巻いてカットする
余ったおせち料理がエスニック料理に変身！「なますとかまぼこの生春巻き」の完成です。
ライスペーパーが破れやすくなるので、“なますの汁気を絞ってから使う”のがポイントです。
サラダ菜だけではなく、レタスや水菜でも代用できるかと思います。
「思っていたより簡単」優しい味わいの“和スイーツ”に
山形キャスター:
「お餅」と「黒豆」を合わせることで、簡単に“和スイーツ”が完成します。
【黒豆大福】
▼材料（※3個分）調理時間18分
切り餅:2個
黒豆:1/2袋
砂糖:大さじ3
水:大さじ2
片栗粉:適量
（1）耐熱ボウルに「切り餅」2個を入れ、水、砂糖を加える
（2）ラップをふんわりとかけ、餅がとろりとなるまで電子レンジで加熱（500Wで1分半〜2分）
（3）軽く混ぜたら、今度はラップをせずに再び1分（500W）加熱
（4）水気がなじむように混ぜたら、「黒豆」をそのままお餅に混ぜる
（5）片栗粉を広げたラップの上に、生地を平らに伸ばし、表面にも片栗粉をふる
（6）粗熱がとれたら、ちぎって3等分にして（※やけどに注意）、丸く整える
お手軽「黒豆大福」の完成！あんこは入っていませんが、黒豆の甘さが優しい味わいとなります。
今回は黒豆をお餅に混ぜましたが、混ぜずにお餅に包む方法でもOK。
固くなってしまうので、作ってみたスタッフは「水分が飛ばないように、最初の加熱後は混ぜすぎないよう」にするのがポイントとのこと。
ちなみに、「片付けは大変だった」とも話していました。