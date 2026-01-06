お正月の定番、おせちとお餅。毎年のお楽しみである一方、飽きたり食べきれなかったり…。そこで、おせち料理が簡単に変身するアレンジレシピを紹介します。

【画像を見る】主食にスイーツに…おせち＆お餅の簡単激変レシピ

しっとり食感の「伊達巻」がサクサク食感に大変身！

山形純菜キャスター:

おせちの定番「伊達巻」。しっとりとした食感が特徴ですが、簡単なアレンジで激変します。

【サクサクおいしい。伊達巻ラスク】

▼材料（※2〜3人分）調理時間30分

伊達巻:140g

グラニュー糖/抹茶/きな粉:適量





（1）「伊達巻」を5mm程度の薄さにスライス（2）クッキングシートをしいた天板にのせ、グラニュー糖をかける（3）180℃に予熱したオーブンで15〜20分焼く（4）粗熱が取れた伊達巻に、きな粉や抹茶をふるうしっとり食感からサクサク食感に！「伊達巻ラスク」の完成です。

焼き加減は大きさや薄さによって変わります。作ってみたスタッフによると、「焦げるか焦げないか、ギリギリを攻めるのがサクッと感を出すコツ」とのことです。

余ったおせち料理がエスニック料理に！?

山形キャスター:

「なます」と「かまぼこ」の2つを一緒に活用して、“海外グルメ”に変身させるレシピです。

【おせちをリメイク♪なますとかまぼこの生春巻き】

▼材料（2人分）調理時間20分

かまぼこ:1/2本

なます:120g

ライスペーパー/サラダ菜:4枚

ピーナッツ:10g

パクチー（大葉）:30g

※たれ ごま油（大さじ1）に塩（ひとつまみ）



（1）パクチーを4cm幅に切る

※パクチーが苦手な人は「大葉」に変更してもOK

（2）ピーナッツを粗く刻み、おせちの定番「かまぼこ」は5mm幅の細切りにカット

（3）ライスペーパーを水にさっとくぐらせ、その上にサラダ菜を置く

（4）おせちで余りがちな「なます」の汁気をしぼってのせる

（5）先ほどのかまぼこ、パクチー、ピーナッツを重ねて、きれいに巻いてカットする



余ったおせち料理がエスニック料理に変身！「なますとかまぼこの生春巻き」の完成です。

ライスペーパーが破れやすくなるので、“なますの汁気を絞ってから使う”のがポイントです。



サラダ菜だけではなく、レタスや水菜でも代用できるかと思います。

「思っていたより簡単」優しい味わいの“和スイーツ”に

山形キャスター:

「お餅」と「黒豆」を合わせることで、簡単に“和スイーツ”が完成します。

【黒豆大福】

▼材料（※3個分）調理時間18分

切り餅:2個

黒豆:1/2袋

砂糖:大さじ3

水:大さじ2

片栗粉:適量



（1）耐熱ボウルに「切り餅」2個を入れ、水、砂糖を加える

（2）ラップをふんわりとかけ、餅がとろりとなるまで電子レンジで加熱（500Wで1分半〜2分）

（3）軽く混ぜたら、今度はラップをせずに再び1分（500W）加熱

（4）水気がなじむように混ぜたら、「黒豆」をそのままお餅に混ぜる

（5）片栗粉を広げたラップの上に、生地を平らに伸ばし、表面にも片栗粉をふる

（6）粗熱がとれたら、ちぎって3等分にして（※やけどに注意）、丸く整える



お手軽「黒豆大福」の完成！あんこは入っていませんが、黒豆の甘さが優しい味わいとなります。

今回は黒豆をお餅に混ぜましたが、混ぜずにお餅に包む方法でもOK。



固くなってしまうので、作ってみたスタッフは「水分が飛ばないように、最初の加熱後は混ぜすぎないよう」にするのがポイントとのこと。

ちなみに、「片付けは大変だった」とも話していました。