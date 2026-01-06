愛媛に凱旋した「たくろう」の2人が、愛媛県庁を訪問した。

【映像】緊張で知事からのプレゼントを落とす赤木

2人が到着すると、県職員からは割れんばかりの拍手と歓声が。訪問したその目的は、中村知事へのあいさつだ。

中村知事「メガネなしの七三分け 愛媛県知事の中村です。そちらは？」

きむらバンド「メガネのパーマ きむらバンドと」

赤木「裸眼の化け物 赤木です」

きむらバンド「どっぷり僕らにハマって…」

中村知事「ハマりまくっています」

知事と会うのは初めてだという滋賀県出身・赤木。ちょっと緊張気味で知事からのプレゼントを落としてしまう場面も。

中村知事「みきゃんが…」

赤木「みきゃんだ 愛媛といえば」

きむらバンド「すごいよ。知事からもらった みきゃん最速で落として」

中村知事「おめでとうございました。これからも活躍を祈っておりますので愛媛をぜひ盛り上げてください。もう県民だからね」

「M-1グランプリ2025」21代目王者としての愛媛凱旋 反響は？

「M-1グランプリ2025」21代目王者としての愛媛凱旋。反響はすごかったようだ。

きむらバンド「愛媛の皆さんがホンマに応援してくれてるんやなっていうのがわかって、むちゃくちゃ うれしいです」

赤木「むちゃくちゃ うれしかったです。あんな大歓迎ね。すごかったです。ほんまに、知事になったんかなっていうぐらいの」

きむらバンド「俺らな。正直知事でもあんな朝は迎え入れられていないやろ。みんな仕事してはるからね」

赤木「初の時…あれくらい いはったんかな…」

優勝してから今までのことを聞かれ、次のように回答した。

きむらバンド「とんでもなく忙しいです。M-1チャンピオン史上最速で体調崩しちゃいまして…本当体調管理ってこんなに難しいんやね」

赤木「M-1優勝してからまだ一度も体調良くないです…」

きむらバンド「ギリギリですけども…」

赤木「全然大丈夫なんですけどね…ゆったりと悪いです体が…」

きむらバンド「なだらかに体調悪いですけど、それぐらいありがたいことにお仕事いただけているという…うれしい悲鳴です」

次の夢について、2人はこう話す。

赤木「（愛媛）マンダリンパイレーツの監督をやらしてもらいたい」

きむらバンド「僕小学校1年間だけサッカーをやっていたので、FC今治でトップ下やりたい」

赤木「じゃあ僕ボランチやります」

きむらバンド「言っとくだけです。夢なんでね」

（『ABEMA NEWS』より）