三重県桑名市にある「カフェ レ ジョン ア シュヴァル」。乗馬クラブのすぐ隣にあり、今年の干支「午」を存分に楽しめるカフェと注目を集めています。

■フランスの田舎町の家をイメージ…馬も見ながら贅沢な時間





店内では、広々とした窓の奥に馬たちを見ることが出来ます。

店長：

「カウンターやテラスから間近にお馬さんが見られるのは非常に珍しいと思います」



フランスの田舎町の家をイメージした隠れ家的カフェで、挽きたての豆を使い、昔ながらの製法でゆっくりと時間をかけて抽出するネルドリップコーヒーが自慢。まろやかでコクがあり、クラシカルなデザートとの相性も抜群です。

客ら：

「馬も見ながら、時間がゆっくり流れるような感じ」

「大好きな馬を見ながら、おいしいケーキを食べられて、幸せな気分になります」

■幸運を招く？「馬蹄形のシュークリーム」





今年は午年ということで、フランスの伝統菓子でリング状のシュークリーム「パリブレスト」を、特別に“馬蹄の形”にして「フェール ア シュヴァル」と命名。1月限定のレギュラーメニューとしました。

店長：

「スタッフでヒヅメ型で焼いてみようという話になりまして。Uの字の中に運がたまるといわれていて、幸運のアイテムとして使われるので、シュークリームでも同じ形を作って、そこに運がたまればなと思ってご用意しております」



生地は店で焼き上げていて、自家製のカスタードクリームと季節のフルーツ、今の時期は苺を2個分のせ、上からアーモンドをすりつぶしたバタークリーム「プラリネクリーム」をデコレーションしたら完成です。



客ら：

「甘すぎなくて、もたれない感じで食べやすいです」

「切った時はかたいけど、ほろほろって崩れていく」

「幸せな気分になりますね。よそでは食べられない、ここならでは」

干支の午を堪能できるカフェ。隣の乗馬クラブでは、体験乗馬の参加者を募集中だということです。