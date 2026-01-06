【ファミマ】「味千拉麺監修 とんこつラーメン」「九州産鶏むね肉使用 とり天うどん」を九州限定で発売 - 九州麺めぐりフェア第5弾
ファミリーマートは1月6日、「味千拉麺監修 とんこつラーメン(黒マー油入り)」(598円)と、「九州産鶏むね肉使用 とり天うどん」(598円)を九州地方(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)と山口県(一部店舗)のファミリーマートで発売した。
九州地方のファミリーマートでは9月より、「九州麺めぐりフェア」を開催し、九州の多彩な麺文化を発信してきた。第5弾となる今回、濃厚な味わいと素材の旨みが魅力の2商品が発売された。
味千拉麺監修 とんこつラーメンは、豚骨スープをベースに、味千拉麺のオリジナルガラスープと黒マー油を使用した香ばしい風味が特長のスープに仕上げたラーメン。具材には、チャーシュー、きくらげ、フライドガーリック等を盛り付けた。
九州産鶏むね肉使用 とり天うどんは、大分県名物の「とり天」を合わせたうどん。スープは、うるめいわし節、いわし煮干しの出汁つゆに椎茸出汁やみりんを合わせることで、コクと旨みのあるスープに仕立てた。具材には、九州産むね肉に醤油、にんにく、生姜で下味をつけたとり天とかまぼこ等を盛りつけた。
