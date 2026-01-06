TVアニメ『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』ノンクレジットOP映像・ノンクレジットED映像を公開！
異世界統治ファンタジーアニメ『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』の、ノンクレジットOP映像およびノンクレジットED映像が公開された。
ノンクレジットOP映像は、SUPER★DRAGON「Break off」の疾走感あふれるサウンドに合わせ、主人公・ノアが陰謀や権力争いが渦巻く貴族社会を、自らの力で、そして従えた部下たちとともに切り開いていく堂々たる姿が描かれている。
ノンクレジットED映像は、歌い手の少女・アリーチェ(CV:橘 杏咲)が、これまでの境遇やこれからの未来に想いを馳せながら「You’ll Be In My Heart〜そばに〜」を伸びやかに歌い上げる姿が印象的に描かれており、歌姫として成長していく彼女の姿を期待させる内容となっている。
TVアニメ『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』は、2026年1月7日(水)24時00分よりTOKYO MXにて放送開始。BS日テレ、AT-Xでも順次放送が開始される。さらに、ABEMA、dアニメストアでは2026年1月4日24時より地上波先行配信がスタートしており、いち早く本作を楽しむことができる。映像はもちろん、作品を彩る音楽にもぜひ注目してほしい。
本作は、SBクリエイティブから刊行されている、著・三木なずな、イラスト・kyoによるライトノベルが原作。Web小説投稿サイト「小説家になろう」で反響を呼び、原作とコミカライズがそれぞれ現在9巻まで発売されており、シリーズ累計200万部を突破している大ヒット作品。転生によって皇帝の十三番目の子供という恵まれた地位を得た主人公・ノアが、生まれつきレベル上限∞、従えた他人の能力を自分の能力にプラスできるチートスキルにより無双していく、異世界統治ファンタジー。アニメーション制作はCompTownが手がけ、監督は福田道生、キャラクターデザインは川島尚と西畑あゆみが担当。
●作品情報
TVアニメ『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』
2026年1月7日放送開始！
TOKYO MX 1月7日より毎週水曜24時00分〜
BS日テレ 1月7日より毎週水曜24時30分〜
AT-X 1月8日より毎週木曜20時30分〜
※リピート放送 毎週月曜8時30分〜／毎週水曜14時30分〜
配信情報
2026年1月4日(日)より毎週日曜24:00〜
ABEMA、dアニメストアにて地上波先行配信！
2026年1月10日(土)24:00〜
各種配信プラットフォームにて順次配信！
海外配信情報： 2026年1月4日(日)よりCrunchyrollにて先行配信
【スタッフ】
原作：三木なずな（GAノベル／SBクリエイティブ刊）
キャラクター原案：kyo
監督：福田道生
副監督：金承徳
シリーズ構成：佐藤寿昭
キャラクターデザイン：川島尚、西畑あゆみ
美術監督：姜宥現、盧承孝、中里陽美
色彩設計：のぼりはるこ
編集：後藤正浩
音響監督：阿部信行
音楽：和田貴史
音楽制作：ポニーキャニオン
オープニング主題歌: 「Break off」SUPER★DRAGON
エンディング主題歌：「You’ll Be In My Heart〜そばに〜」アリーチェ(CV：橘 杏咲)
制作協力：寿門堂
アニメーション制作：CompTown
【キャスト】
ノア・アララート：奈波果林
ゾーイ：宮下早紀
シャーリー・グランズ：佐伯伊織
アリーチェ：橘 杏咲
エヴリン：石川由依
ジジ：和多田美咲
皇帝：井上和彦
王妃：水樹奈々
ギルバート・アララート：三木眞一郎
アルバート・アララート：遊佐浩二
ヘンリー・アララート：小野大輔
オスカー・アララート：河西健吾
インドラ・アララート(雷親王)：小村哲生
＜イントロダクション＞
皇帝の十三番目の子供という恵まれた地位、生まれつきレベル上限∞、従えた他人の能力を自分の能力にプラスできるチートスキルをもった世界最強の6歳・ノア。
転生によって貴族に生まれ変わり、優れた教育と豊富な資源に支えられた環境で自分の才能を開花させていく。だが、華やかな貴族社会の裏側には陰謀や権力争いが渦巻いていた。
シリーズ累計200万部突破の大人気作品！
規格外のチートスキルとあふれる知性を持つ最強貴族ノアが部下を従え異世界を駆ける、無双王子の異世界統治ファンタジー!!
●楽曲情報
オープニング主題歌
「Break off」
SUPER★DRAGON
配信中
配信リンクはこちら
https://lnk.to/SUPER_DRAGON_Break_off
エンディング主題歌
「You’ll Be In My Heart〜そばに〜」
アリーチェ(CV：橘 杏咲)
