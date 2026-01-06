鈴木憲和農林水産大臣が就任後、初めて鹿児島県内を視察し、お茶の生産現場を訪れました。生産者が大臣に支援を訴えた現場の課題とは？

（鈴木憲和農林水産大臣）「オーガニック（有機）でやった方が、生産費はかからない？」

（ヘンタ製茶・邉田孝一社長）「農薬費がかからない。茶畑はすべて有機です」

県内の生産現場を訪れたのは、去年10月に就任した鈴木憲和農林水産大臣です。真っ先に訪れたのは、おととしの荒茶生産量が初の日本一になったお茶の生産現場でした。

こちらの企業は、27ヘクタールの茶畑すべてが有機栽培。10年ほど前から輸出にも力を入れています。ただ、会社の代表は「多くの農家が輸出に踏み出せる仕組み作りはこれから」と、農家への支援を直接、訴えました。

（ヘンタ製茶・邉田孝一社長）「輸出する上での手続きとか、売り先を見つけるバイヤーを確保するのは大事。今後はそういう人を育成するのが大事と言うと、（大臣は）『その通り。それはできていないので、今後一番大事なこと』と（話していた）」

（鈴木憲和農林水産大臣）「日本はもっと有機栽培のお茶は、輸出が伸びるだろうと思っているが、生産が追いついていないことについて、生産者から意見を伺いたいと思って来た」

視察には、同じ農水大臣経験がある県選出国会議員も同行。価格の高止まりや物価高対策の「おこめ券」で批判が出ている「コメ」について、こんな一幕も。

（森山裕衆議院議員）「大臣、あそこに天孫降臨で降りて来られて稲を持って来られたそうですから。いかに米が大事か」

（鈴木憲和農林水産大臣）「はい」

鈴木大臣はこのほか、垂水市のカンパチ養殖施設などを視察。あす7日に沖永良部島に向かい、花きやバレイショの生産現場を視察する予定です。

・