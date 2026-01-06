【あす７日（水）寒い】雪が舞うところも

きょう６日（火）の関東地方は、よく晴れましたが空気が乾燥しました。

「最小湿度」は、東京１８％・さいたま市１０％・千葉市１７％・横浜市２０％まで下がり、空気はカラカラとなっています。

あす７日（水）は「雪」や「冷たい雨」が降るところがあって、最高気温は１０℃を下回り寒い一日でしょう。

、各都県５か所ずつ、

３時間ごとのを画像で掲載しています。

雪シミュレーション７日（水）

天気傾向をメッシュ予報で掲載しています。オレンジ＝晴れ、グレー＝くもり、青＝雨、水色＝みぞれ、白＝雪を表しています。

昼前後に、雪を示す白色の雪の予想が出てきます。

気温のシミュレーション７日（水）

朝は氷点下の冷え込みのところが多いでしょう。昼の気温も今日より３℃ぐらい低く１０℃を超えないので、あす７日（水）は暖かい服装で過ごしましょう。

関東地方各都市の週間予報（７日（水）～ １３日（火））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。「寒中」らしい寒さが続くでしょう。受験生のみなさんは体調を崩さないように注意してください。

・