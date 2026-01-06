ＴＢＳの日比麻音子アナウンサーが６日、火曜パートナーを務めるＴＢＳラジオ「アフター６ジャンクション２」（パーソナリティー・宇多丸）に生出演し、結婚したことを報告した。

オープニングトーク後、日比アナは「何かを何かが視界に…こんなことを言っている場合じゃない」と動揺しながらも「ちゃんとご報告させていただきたいことがございまして、貴重な放送時間をちょうだいし、私事で大変恐縮ではございますが、このたび結婚いたしました」と照れ臭そうに報告。「お相手は大学生の時からの友人の男性です。新たに家族も増え、より一層責任感を強く持ちながら、変わらずこれからも誠実にお仕事を頑張りたいと思っております。今年もＴＢＳアナウンサー・日比麻音子をどうぞよろしくお願いいたします」と語った。

２０２４年６月に一部週刊誌で熱愛が報じられ、今月１日に一部メディアで「近く結婚する」とされていた。この日のオンエアで発表したことについて「長きにわたってお耳を貸してくださっているリスナーさん、そして、何より大切な実家である『アトロク』（＝同番組の略称）で、まず自分の言葉でお伝えできればという強い思いがあった（から）」と理由を説明した。

報告を終えると「照れくさーい、本当に。ふう」と笑い、通常通り番組を進行した。

◆日比 麻音子（ひび・まおこ）１９９３年７月５日、東京都大田区生まれ。３２歳。青学大文学部英米文学科卒。２０１４年「第４８回東京国際大学・ウィラメット大学杯学生英語弁論大会」で優勝、同年度の「準ミス青山学院大学」に選出。１６年にＴＢＳ入社。報道からバラエティ、スポーツ実況など様々な番組を担当。ＳＤＧｓの番組がきっかけで、最近はお弁当作りがブーム。