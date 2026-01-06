7人組ボーイズグループ｢TAGRIGHT｣（読み：タグライト）が、7日からショーケース「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」を開催。イベントの前日にプレスコールと囲み取材を行いました。



西山智樹さん、前田大輔さんは2025年6月に2人揃ってホリプロに所属し新ボーイズグループ結成プロジェクト｢TAG SEARCH｣を始動。約半年間にわたり自らメンバー探しを行い、小林大悟さん・今井魁里さん・岸浪志音さん・若松世真さん・ジェイさんの新メンバー5人を加えた｢TAGRIGHT｣として、今後のデビューを予定しています。





小林大悟さんは “「TAGRIGHT」としての初のショーケースということなので、僕たちだけの僕たちだけが表現できるパフォーマンスだったり、情熱っていうものを皆さんにお届けできるように頑張っていきたい” と挨拶しました。









同様の質問に岸波志音さんは “このメンバーで今回のショーケースもそうですけど、何年先も自分たちらしくパフォーマンスができるように”と話しました。





グループについて前田さんは “みんな本当に元気で、わちゃわちゃしていて、普段の練習から本当にうるさいくらいなんですけど、本当に楽しい雰囲気でやれていて。そういった部分を今後ファンの皆さんにも見せていきたいです” と、仲の良さをアピールしました。







個性について聞かれると今井魁里さんは、“僕の個性は笑顔とギャップです。周りの人からポワポワしてるねって言われるんですけど、ステージに立つとバチバチな今井魁里になります” とはにかみながら答えました。









また、オーディション番組『timelesz project-AUDITION-』に応募し、注目を集めた西山さんと、前田さん。timeleszの菊池風磨さんから連絡がきたようで、西山さんは “ホリプロに所属した時もそうですし、この｢TAG SEARCH｣のプロジェクトを開始した当初に連絡を頂いたり、こまめに活動を見守っていただいています” と明かしました。







西山さんはプレデビュー曲の「FOREVER BLUE」の作詞を担当。歌詞について “未熟だと言われた苦い思い出があった。過去を払拭するための応援歌じゃないですけど、過去の自分だったり、未来の自分に対して肯定する歌になれたらいいな” と明かしました。

そしてグループの目標として、“3年以内にアリーナ、5年以内にドームっていう目標を掲げているので、その目標を達成できるようなグループになれたらいいなって思います” と夢を語りました。

【担当：芸能情報ステーション】