音無美紀子、“かまぼこ以外は手作り”のこだわりおせち披露「豪華で綺麗」「料亭のようなお節ですね」「毎年素晴らしい」 夫は村井國夫
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。新年を迎えた喜びとともに、“かまぼこ以外は手作り”というこだわりのおせち料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「料亭のよう」「毎年素晴らしい」音無美紀子が披露したこだわりの“手作りおせち”
音無は「2026年、無事に迎えることができました。明けまして、おめでとうございます」と書き出し、「馬のように颯爽と美しく走りたい、でも、やっぱり、格好悪くても注意深く、コツコツと大切に日々を過ごしたいと思います。私には、それがきっと『ウマく行く』ような気がするわ」と新年への思いをつづった。
続けて、「今年のお節も、いつもと変わらないけれど、蒲鉾以外は手作りのお節、もうなにもしなくてもいいと夫は言うけれど、やっぱりね。年の始めは大事よね」と、毎年変わらぬ思いで用意していることを明かしている。
投稿には、彩り豊かに詰められたおせちや、お雑煮の写真、さらに晴れ渡った空に映える雪を頂いた山の写真も公開。丁寧に盛り付けられた料理の数々からは、手間ひまを惜しまない暮らしぶりと、穏やかな新年の空気が伝わってくる。
フォロワーからは「豪華で綺麗なお節 素晴らしいです」「美味しそうです」「料亭のようなお節ですね。今年も明るい村井家(音無家)になりそうな予感？」「１年の計は元旦にあり! 美紀子さんの考え方に賛成です」「見ているだけで、幸せなお正月気分になれます」「毎年素晴らしい美紀子さんの手作り御節に、年の初めの眼福をいただいています」など、多くの称賛と新年のあいさつが寄せられている。
