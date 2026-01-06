小学5年の男児を暴行しケガをさせたとして、大阪市消防局の職員の男が書類送検されました。男児がボールを拾うため男の自宅の敷地内に入ったことが、きっかけとみられています。

■首を絞められ正座、4発ビンタされたか

小学5年生の男子児童の写真。ほおが赤くなり、口から耳にかけて指の痕があるようにも見えます。首には赤い線状の痕が…

男子児童の家族によると、大阪市の消防職員から暴行を受けたというのです。

それは去年11月、男子児童が友達と公園でボール遊びをしていたときのことでした。

男子児童の父親

「友達が投げたボールが息子に当たって、中に入り込んでしまったみたいで」

男子児童は、消防職員の自宅の敷地に入ったボールを取ろうと、無断で敷地内に立ち入ってしまったといいます。

男子児童の父親

「すぐに見つかって怒られて、息子はすぐに『すみません！』と謝ったみたいだけど、かなり激高していたみたいで、そのまま首絞められてなぎ倒されて」

家族によると、男子児童は消防職員の男に首を絞められた上、正座をさせられ、4発ビンタされたといいます。

■消防職員の男「感情的になって…」

脳しんとうを起こし、頸椎（けいつい）捻挫など全治約2週間のケガをしたという男子児童。

大阪市消防局によると先月26日、大阪市の東淀川消防署に勤める消防司令補の37歳の男が、傷害の疑いで書類送検されました。

男子児童の母親

「信じられない。消防士・大人として、弱い子どもにそんなことするなんて。中に入ってしまったのは申し訳ないですけど、すぐ謝っているのに関係なく怒って、暴力振るっているのでショック」

事件以降、男子児童は大人の男性を怖がるように。両親がハグをしようと、顔の周りに手を近づけても怖がるといいます。

男子児童の父親

「もともと（息子は）消防士に憧れていて、なりたいって思っていた。首絞められたり殴られたのが消防士だって分かってショック（を受けていた）」

消防局の聞き取りに対し、消防司令補の男は…。

消防司令補の男（37）

「ボールを無断で取りに来たので、注意として複数回ほおをたたいたりしました。感情的になってしまいました」

容疑を認めているということです。

大阪市消防局は、事実確認の上、厳正に対処するとしています。