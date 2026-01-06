1月6日午前、鳥取県と島根県で、最大震度5強を観測する地震がありました。

【画像を見る】「長周期」による地震とは？実験映像を見ると…

わずか23分間に6回、その後も地震は断続的に続いていて、気象庁はさらに強い揺れへの注意を呼びかけています。

鳥取県・島根県で最大震度5強を観測 その後も断続的に発生

1月6日午前10時18分ごろ、鳥取県・島根県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。

地震発生時、鳥取県・米子市にある「BSS山陰放送のスタジオ」の様子は、ガタガタと音をたて、照明が激しく揺れました。

気象庁によると、震源地は島根県東部で、震源の深さは11km、地震の規模を示すマグニチュードは6.4と推定されています。

震源地の島根県では…

記者

「松江市内の物産館に来ているのですが、（陳列されている）ビン類やお酒がかなり倒れています」

そして、取材中にも…

記者

「地震ですね。結構大きいですね」

島根県物産観光館 担当者

「建物の外の方に避難してください！」

記者

「強い揺れがありました。お客さん、みなさん外に出ています」

付近の商店街では植木が倒れるなどの被害も出ました。

商店街の人

「ここに載せていた植木鉢が落ちて、いま掃いていたが怖い。あとは何もなかった、大丈夫」

この地震で鳥取県や広島県など、合わせて8人がけがをしたということです。



島根県東部を震源とする今回の地震。震度5強以降、23分間に6回、その後も断続的に発生しています。

「長周期地震動階級4」を観測 過去には東日本大震災でも…

今回の地震の特徴は…

気象庁会見（午前11時半ごろ）

「鳥取県西部で、長周期地震動階級4を観測しました。『長周期地震動』は高層ビルなど、大きくゆっくり揺れるものが対象」

「長周期地震動」は、周期の長いゆっくりとした揺れで、高層ビルなどでは揺れがなかなかおさまらず、数分以上揺れ続けることがあります。

「長周期」による揺れの実験映像を見ると、オフィスでは固定していない棚が倒れ、リビングでは冷蔵庫が激しく動き回っています。

この「長周期地震動」は、2011年の東日本大震災。震源から約400キロ離れた東京・新宿では、高層ビル群がゆらゆらと揺れていました。



さらに、震源から700キロ以上離れた大阪市。市内の震度は3でしたが、55階建ての府庁の建物では約10分間も揺れが続き、エレベーターの閉じ込めや、防火戸などの破損が相次ぎました。

気象庁は、今後1週間程度、最大震度5強程度の地震に注意してほしいとした上で、さらに強い揺れを伴う地震が発生する可能性もあるとしています。