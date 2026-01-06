歌手の前川清（77）が、6日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。元妻の藤圭子さんの娘、歌手の宇多田ヒカルについて語った。

前川が71年に結婚、翌年に離婚した元妻で13年に亡くなった歌手の藤圭子さんの娘、宇多田ヒカルについて、「テレビ番組で会ってみたい人は前川さんだっておっしゃったのを聞いた？」と、MCの黒柳徹子（92）から聞かれると、「これはビックリしましたね」と打ち明けた。

続けて「私、ちょうど、その時テレビ見てたんですよ。あるトーク番組でゲストに出られた時、『誰か会いたい人は？』って言うと『前川清さん』って言ってて」と振り返った。「それでちょっと、なんか話題になったみたいで。ちょっと聞かれて。私も、もちろん会いたいですと。それは話題にならず」と明かした。

そして「宇多田ヒカルさんは、お母さん。生まれてからが自分の母親として、それ以前というものを多分…どういう母親で、どんなあれだったのかなということを…。多分、なんとなく、やっぱり知りたい部分もおありになったんじゃないかなという」と宇多田の思いを考えるも、「なんで、会いたいって言われたのかわかりませんけども」と明かした。

そして「会ってません。お会いできてません。私は会いたいですね。いろんなことをね…。ジュンペイって呼んでたんだよとか。やっぱり、こうしてしゃべってない、いろんな2人のこともありますし。そういったことを、ちょっと宇多田さんに話して、こういうお母さんだったんだよ…」と打ち明けた。

すると黒柳が「じゃあ、これをお聞きになったらば、宇多田さんは、即、あなたに電話して連絡取ってほしい」と言い、前川は「『徹子の部屋』に2人で出てみたいですね。語り合いたいですね、なんか」と伝えた。

そして黒柳が「それじゃあ、なんとか…。あなたが会いたいって言ってるからって言ってもいい？」と聞くと、「いや、いいですよ。僕は喜んで」と答えた。続けて黒柳が「来てもらいましょうよ。わあー、面白いね、あなたと宇多田さんとが並んで出たらね」と言うと、前川は「まず、僕はサインしていただきます」と、笑った。