愛知県大口町のショッピングセンター。詰めかけた客が注目する先には、編み笠を被った、その名も「サックス侍」。6日、愛知県警江南署の一日署長を務めました。



サックス侍は、普段は名古屋の街角や公園などで演奏を披露していて、SNSの総フォロワー数は33万人を超え、今や名古屋の観光スポットともなっています。



後を絶たない特殊詐欺。愛知県内の2025年1月から11月までの認知件数は1768件と、前年から3割以上増えています。サックス侍自身も、2週間ほど前、ニセの警察官から電話がかかってきたといいます。





サックス侍：「海外からの電話だったんですけど、すごく流暢な自然な日本語で、正直（警察官だと）だまされました」高齢者だけでなく、20代や30代にも被害が拡大している「ニセ警察詐欺」。海外の知らない番号からの電話に出ないことや、警察官がLINEのビデオ通話で連絡を取ることはないと伝えた後、会場は再びサックスの音色に包まれました。サックス侍：「これまでオレオレ詐欺ってお年寄りが被害に遭うっていうイメージだったけど、そういう時代じゃなくなっていて、気を付けなければならない」