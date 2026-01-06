ワールド通販サイトが″最大50％オフ″のタイムセール開催中。セールアイテムがさらにお得に買えるチャンス。《8日まで》

ファッション通販「WORLD ONLINE STORE（ワールドオンラインストア）」は2026年1月5日から8日まで、新春TIMESALE（タイムセール）第2弾を開催中です。

すぐ使える冬服も、今なら表示価格から最大50％オフでゲットできます。

アウターからバッグまで...大幅値下げ！

SHOO・LA・RUE「【撥水/フード取り外し可】冬に嬉しいこだわり満載 ひょうたん柄キルトコート」（9989円）や、grove「季節に映える ニットカーディガン」（4947円）など、着心地バツグンの冬服もセール対象です。これらのアイテムはなんと、表示価格から50％オフになります。

今回のタイムセールは、セールアイテムがさらにお得にゲットできるビッグチャンス！

Dessin(Ladies)「【撥水・2WAY】ミュラーダウンコートミドル丈」（2万7500円→2万4750円）は15％オフ、OPAQUE.CLIP「ラメガーターボートネックニット【洗濯機OK】」（4479円→3135円）は10％オフ、ITS' DEMO「【A4／7ポケット】口金リュック」（5830円→4664円）は30％オフに。

トップス、ワンピース、アウター、シューズ、バッグなど、1万5千点を超えるアイテムが対象です。狙っていたあのアイテムも、今ならお得に買えるかも......？

商品によっては完売サイズも出てきているので、気になる人はお早めに。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）