TOMOO¡¢¿·¶Ê¡Ö¥½¥Êー¥ì¡×»ÈÍÑ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ã¹ñÆüµ¡Ù¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¸ø³«
¡¡TOMOO¤Î¿·¶Ê¡Ö¥½¥Êー¥ì¡×¤ò¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ã¹ñÆüµ¡Ù¤Î¡¢¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ö¥½¥Êー¥ì¡×¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤ò»×¤ï¤»¤ëÍ¥¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢ËêÀ¸¤äÄ«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Êª¸ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¤±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1·î7Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëÆ±³Ú¶Ê¤ÎPre-add¡¿Pre-save¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÃæ¡£Pre-add¡¿Pre-save¤¹¤ë¤È¡ØTOMOO HALL TOUR 2025-2026 "DEAR MYSTERIES"¡Ù¤ÎÌ¤¸ø³«¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤¬Á´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÃêÁª¤ÇTV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ã¹ñÆüµ¡Ù¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¡Ö¥½¥Êー¥ì¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿ÉÕäµ¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï1·î6Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë