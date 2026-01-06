¿ÜÅÄ·ÊÆä¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ðー¥Ðー¥º¡ÙOP¡Ö¥ê¥Ù¥é¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡¥É¥é¥ÞOP±ÇÁüÀè¹Ô¸ø³«¤â
¡¡¿ÜÅÄ·ÊÆä¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥ê¥Ù¥é¡×¤ò1·î14Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ25¡Ø²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ðー¥Ðー¥º¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡£Ê£»¨¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ðー¤À¡£¥ê¥êー¥¹¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤â¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ÎPre-add¡¿Pre-save¤â³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤âÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤ÆÀè¹Ô¸ø³«¡£¡ØÍ§¶á¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¾ì¡Ù¡ÊBSÄ«Æü¡Ë¤ä¡Ø²Í¶õÌ¾ºî·à¾ì¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ê¤É¡¢80～90Ç¯ÂåÉ÷¤Î±ÇÁü¤Çº£¤òÉ½¸½¤¹¤ë±é½Ð¤¬ÆÃÄ§¤ÎÀ¾°æ¹Éµ±´ÆÆÄ¤¬¡¢¡Ø¾¯¤·Á°¤Î»þÂå¤Î¡È¤¢¤Îº¢¡É¤Î¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÆüÊëÊâ¤È·îÇò»Ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÃË¤¯¤µ¤µ¤ä¡¢¡Ø·îÇòÍýÍÆ¼¼¡Ù¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬¡¢À¾°æ´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤È²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥Ð¥Ç¥£´¶¤òÉ½¸½¡£¡Ö¥ê¥Ù¥é¡×¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Àª¤¤¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Ï1·î8Æü21»þ¤«¤é23»þ48Ê¬¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ØROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!! -¡Ù¡ÊFM802¡ËÆâ¤Ë¤Æ¥é¥¸¥ª½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
