MONSTA XのJOOHONEY（ジュホン）が、ソロ名義での2ndミニアルバム『光(INSANITY)』を1月5日にリリース。また、あわせてリード曲「STING (Feat. Muhammad Ali)」のMVも公開となった。

2023年のソロデビュー作『LIGHTS』以来、約1年半ぶりとなる本作は、自身が全収録曲の作詞、作曲、プロデュースに携わり、“狂ってこそ、真に輝ける”というコンセプトのもと、“狂気（狂）”と“光（光）”の境界に立つ自身の再誕生を描き出すものとなっている。

本作ではREI（IVE）、Tiger JKらとのコラボレーションも実現。REIを迎えた先行公開曲「Push (Feat. REI (IVE))」では関係性の綻びを露わにしたが、アルバム本編ではその内側にある内面世界をさらに深く掘り下げている。

リード曲「STING (Feat. Muhammad Ali)」は、ポップとヒップホップを融合させた力強い一曲。モハメド・アリの名言「蝶のように舞い、蜂のように刺す（Float like a butterfly, sting like a bee）」をリリックに織り交ぜ、そのアイデンティティをより洗練された形で完成させた。

また、ビジュアル面では、混沌の中にいた“過去の自分”と、スピーカーを背に自信に満ち溢れる“現在の自分”との対峙が描かれている。

（文＝リアルサウンド編集部）