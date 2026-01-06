ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）は1月1日、Instagramを更新。愛犬・デコピンからの新年のあいさつを公開し、大きな話題を呼んでいる。

公開されたビジュアルは「HAPPY NEW YEAR 2026 今年もよろしくお願いします 令和8年元旦」と新年のあいさつが書き込まれた年賀状風のデザイン。大谷特製のものとみられ、さまざまなポーズをとるデコピンの写真が5か所に散りばめられており、背景には、波打ち際の残ったデコピンの足跡の写真が使われた。



この“デコピンづくし”の年賀状の中で、特にファンの注目が集まったのは差出人の住所だ。前年は「〒017-0017 大谷デコピン」とシンプルに記されていたが、今回は「〒002ー0017 D県D市D町 犬小屋前 大谷デコピン」と、さらなるユーモアが加わっている。

この投稿には、Instagramユーザーから「大谷デコピン様 御家族様 Happy New Year !」「デコピンあけおめ」「今年もワンだふるな一年だといいね」「賢いデコ君 2026もお元気でね」といった新年らしい温かいコメントが寄せられた。

また、大谷のセンスに注目した一部のファンからは、「お手製？？？可愛いしかなりおもろい」「住所まで入ってる大谷デコピン年賀状 ユーモアとセンス。さすが大谷さん」「犬小屋前に年賀状を送りますね かわいいデコピン大好きです！」と、絶賛の声も相次いでいる。

