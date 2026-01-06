1月3日に開催された箱根駅伝・復路に出場した関東学生連合のアンカー、武蔵野学院大の佐野颯人（20）がゴールテープを切る様子にSNSで注目が集まっている。

【画像】【箱根駅伝】早大の“山の名探偵”工藤慎作、「迷宮なし」の激走誓う 3年連続山登りに“コナンポーズ”披露

佐野は10区でゴールテープを切る際、5人組ボーカルダンスユニット「M!LK」のヒット曲「イイじゃん」のポーズを披露。右手の親指を立て顎に当てて振り下ろしさわやかな笑顔を見せた。

【画像】武蔵野学院大の佐野颯人のゴールに反応する「M!LK」佐野勇斗（画像は佐野勇斗 Xより引用）

このポーズに佐野と同姓で同じ名前の読み方である「M!LK」の佐野勇斗（27）がXで反応。「箱根駅伝 皆さん熱い走りを見せてくださってありがとうございます 佐野颯人さん、イイじゃんやってくれた…？」と感慨深そうに投稿した。

この一連の出来事に対しXユーザーからは「見間違いじゃなかった」「本当に一瞬ビビっちゃったやん笑」「そんな場面があったなんて気づかなかった」「今年一笑ったのこれ」「まさかの本人反応」といったコメントが寄せられている。

関連投稿：https://x.com/sanohayatodazo/status/2007311836413354362