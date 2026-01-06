山形県では、低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。７日夕方から８日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

７日は、低気圧が急速に発達しながら日本海を北東へ進み、低気圧からのびる前線が、８日にかけて東北地方を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

このため、山形県では、積乱雲が発達し、雷の発生する所がある見込みです。





［防災事項］山形県では、７日夕方から８日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

