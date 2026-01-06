クラブの判断は妥当だった？ ファギー以降のマンU指揮官の勝率ランキング、電撃解任のアモリムはやはり...
クラブの判断は妥当だったか。
イングランドの名門マンチェスター・ユナイテッドは１月５日、ルベン・アモリム監督の解任を電撃的に発表した。
2024年11月に低迷していたクラブの再建を託されたポルトガル人指揮官は、昨季はプレミアリーグで15位フィニッシュと期待されていた結果を残せなかった。迎えた今季はここまで８勝７分け５敗の６位とチームを立て直しつつあっただけに、このタイミングでの解任は少なからず驚きをもたらした。
1986年から2013年までユナイテッドで指揮を執り、黄金時代を築いたサー・アレックス・ファーガソンの勇退以降、クラブは約13年間で６人の監督を招聘。海外のデータ専門メディア『Squawka』は公式Xで「ゲームオーバー」と綴り、ファーガソン以降の監督６人の勝率ランキングを発表。順位は以下の通りだ。
１位 ジョゼ・モウリーニョ（58.33％）
２位 エリク・テン・ハーフ（54.69％）
３位 オレ・グンナー・スールシャール（54.17％）
４位 デイビッド・モイーズ（52.94％）
５位 ルイス・ファン・ハール（52.43％）
６位 アモリム（36.92％）
１位から５位の５人は５割を超えている一方、アモリムは３割台で最下位となった。試合数や過去と現在のリーグレベルなど条件の違いはあるものの、この数字だけを見れば、更迭されても不思議ではなかったのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
