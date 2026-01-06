INI¡¢B¡õZAI¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡¢BALLISTIK BOYZ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ø¤è¤ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤Î¹±Îã´ë²è¡Ö2026Ç¯±¿Àª¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
INI¡¢B¡õZAI¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡¢BALLISTIK BOYZ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢1·î7ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤è¤ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤Ë½¸·ë¡£ÃÂÀ¸·î¡ß·ì±Õ·¿¤Ç2026Ç¯¤Î±¿Àª¤òÀê¤¦¡£
¢£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÈÃÂÀ¸·î¡ß·ì±Õ·¿¡É48ÄÌ¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î±¿Àª¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½
¿·Ç¯1²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¹±Îã´ë²è¡Ö2026Ç¯±¿Àª¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÊüÁ÷¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¤³¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëINI¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¡¢¸åÆ£°ÒÂº¡¢ËÜ´ë²è½é»²Àï¤ÎB¡õZAI¤Îº£ÌîÂçµ±¡¢¿ûÅÄÎÖÇ«¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤ÎÉ÷¸«ÏÂ¹á¡¢ºù°æ¤¨¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆBALLISTIK BOYZ¤ÎÆü¹âÎµÂÀ¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢²ÃÇ¼²Å¾¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÂç½¸·ë¤¹¤ë¡£
Àê¤¤·Ý¿Í¡¦¥¢¥Ý¥í¥ó»³ºê¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀªÂ·¤¤¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î2026Ç¯¤Î±¿Àª¤ò¡¢¡ÈÃÂÀ¸·î¡ß·ì±Õ·¿¡É¤Î48ÄÌ¤ê¤«¤é´ÕÄê¡£±¿Àª¤ÎÎÉ¤·°¤·¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î1°Ì¤È48°Ì¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢VTR¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤âー¤êー¤·¤åー¤È¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï²¿°Ì¤Ê¤Î¤«¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÈÃÂÀ¸·î¡ß·ì±Õ·¿¡É48ÄÌ¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î±¿Àª¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡ª¡¡¥¢¥Ý¥í¥ó»³ºê¤Ë¤è¤ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±¿Àª¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¤Ò¤È¸À¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
(C)TBS
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS¡Ø¤è¤ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù
01/07¡Ê¿å¡Ë23:56～24:55
MC¡§¥ß¥¡ÊÚåÀ¸¡¢°¡À¸¡Ë¡¡¸þ°æ·Å¡Ê¥Ñ¥ó¥µー¡Ë
½Ð±é¡§½©¸µ¿¿²Æ¡¡¾®Àî»Ëµ¡ÊBUDDiiS¡Ë
¿Ê¹Ô¡§¼ãÎÓÍ»Ò¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡§¥¢¥Ý¥í¥ó»³ºê¡¡INI¡ÊÌÚÂ¼ËïºÈ¡¢¸åÆ£°ÒÂº¡Ë¡¡B¡õZAI¡Êº£ÌîÂçµ±¡¢¿ûÅÄÎÖÇ«¡Ë¡¡»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡ÊÉ÷¸«ÏÂ¹á¡¢ºù°æ¤¨¤Þ¡Ë¡¡BALLISTIK BOYZ¡ÊÆü¹âÎµÂÀ¡¢²ÃÇ¼²Å¾¡Ë
VTR¥²¥¹¥È¡§¤âー¤êー¤·¤åー¤È¡Ê¿¹±Ñ¼÷¡¢¿¹½¥ÅÍ¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¤è¤ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
http://www.tbs.co.jp/night_brunch/
INI OFFICIAL SITE
https://ini-official.com/
B¡õZAI OFFICIAL SITE
https://jr-official.starto.jp/s/jr/groups/23
»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø OFFICIAL SITE
http://www.shiritsuebichu.jp/
BALLISTIK BOYZ OFFICIAL SITE
https://m.tribe-m.jp/Artist/index/195