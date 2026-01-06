【バミる！】車にあると安心！寒い冬に役立つ防災グッズ
アナウンサーが気になる現場で見てきた旬な情報をお伝えする、バミる！
雪は楽しいだけでなく、生活に影響を与えました。
年始から山陽道では立ち往生が相次ぎ長時間の通行止めが発生しました。
JAFは大雪での立ち往生で気を付けることとして「低体温症」「一酸化中毒」「エコノミークラス症候群」をあげています。
そのような状況で３種の神器として「スコップ」「携帯トイレ」「水・食料」を準備しておくと便利としています。
特にスコップは車のマフラー周りの雪を除雪するためで一酸化中毒を避けるためにあると安心です。
今回はそうした災害時にもあると便利な冬の防災グッズを、有田優理香アナウンサーがバミってきました。
最初のオススメグッズはアルミポンチョ。
コンパクトで軽いですが、広げると全身をすっぽり覆えます。
サッと使えて便利な防寒アイテムです。
続いてはマルチウォームバッグ。
パッケージに書かれているように水だけで、食品の温めやお湯を沸かせます。
使い方は簡単！
袋に発熱剤を入れて、水を入れます。
そして封をしめて待つだけです
450ミリリットルの水を入れると10分で90度以上になります。
発熱剤は個別でも販売。
この袋とセットで使えば
繰り返し何度でも利用できます。
さらに、雪道を歩くときに便利なグッズもあります。
そしてスタジオにも車の中にあると安心。
冬の防災に役立つグッズを持ってきました。
クッション型の寝袋です。
普段はクッションとして車や部屋に置いておけるので、
災害時にも「どこにしまった？」と探す必要がありません。
冬の避難所や車中泊で、寒さをしのいで眠れるのが特長です。
日常に溶け込む、防災アイテムなんです。
週末も寒さが厳しくなりそうです。
もしもの時、避難所ですぐに必要なものが手に入るとは限りません。
今のうちにできるところから備えておきたいですね。
【2026年1月6日放送】