1月5日、7人組女性アイドルグループ・FRUITS ZIPPERのメンバー、櫻井優衣が自身のInstagramを更新。映画鑑賞に出かけた際の私服ショットを披露したが、思わぬ注目を集めている。

櫻井は《映画を見に行きました！マフラーで毛だらけです…笑》とコメントを添え、シンプルなSupremeのネイビーのスウェットセットアップ姿を披露。一見するとラフで親しみやすいコーディネートだが、手にしていたミニバッグは高級ファッションブランドCHANELのものだった。

「注目のバッグは、2025/26年秋冬コレクションとして展開されている『CHANEL 22 ミニ ハンドバッグ』のホワイト。公式サイトによる参考価格は85万3600円で、サイズは20×19×6センチと小ぶりながら、巾着型の独特なフォルムが特徴です。この “さりげない高級感” に、SNS上では驚きの声が相次ぎました」（ファッション誌ライター）

X上では、《景気がいい。売れてるアイドルはこうであってほしい》《本当に夢がある》と、肯定的な反応が目立っている。

「さらに注目されたのが、首元に巻かれていたマフラーです。ファッションブランド『Acne Studios』の『フリンジウールスカーフ』で、定価は7万7000円前後とされています。バッグ同様、一般層にとっては気軽に手が出せる価格帯とは言いがたく、櫻井さんの “売れっ子ぶり” を印象づける結果となりました。

スウェットというカジュアルなアイテムに、あえてCHANELを合わせることで、力の抜けた余裕を演出しています。全身をブランドで固めるのではなく、ポイント使いにとどめている点も、現在のアイドル像として好感を持たれやすい要素と言えます」（同）

FRUITS ZIPPERは、2022年4月にデビュー。同月に配信された『わたしの一番かわいいところ』がSNSを中心に爆発的な広がりを見せ、TikTokでは関連動画の総再生回数が30億回を突破するなど、グループの知名度を一気に押し上げた。

「櫻井さんはファッション面でも注目される存在で、2025年9月には雑誌『Ray』（主婦の友社）の専属モデルに加入することが発表されています。女性人気も高く、今後もファッションアイコンとして活躍することでしょう」（同）

等身大の親しみやすさと、トップアイドルとしての “格”。その両立こそが、櫻井優衣、そしてFRUITS ZIPPERが支持を集める理由なのかもしれない。