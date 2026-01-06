中島裕翔、体調不良で主演ドラマ『シリウスの反証』イベントが中止「誠に残念でございますが…」
7日に開催を予定していたWOWOW『連続ドラマW シリウスの反証』完成報告会が、主演を務める俳優の中島裕翔の体調不良に伴い中止となることが発表された。6日、WOWOWの公式SNSが明らかにした。
【場面カット】『シリウスの反証』で過去のトラウマと葛藤する役を演じる中島裕翔
WOWOWの公式SNSには「お知らせ」と題した文書が掲載され、「2026年1月7日(水)18時より開催を予定していました『「連続ドラマW シリウスの反証」完成報告会』ですが、登壇を予定していました中島裕翔さんの体調不良に伴い、誠に残念でございますが開催を中止させていただくことになりました」と報告。
続けて「LINE VOOMでの生配信を楽しみにされていました視聴者の皆様、ご取材の参加を予定されていました媒体各社様、並びに関係者の皆様には心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と記した。
一方で、16日に予定されている舞台あいさつ、第1話特別上映会は実施される予定という。
今作は、社会派ミステリー作品を数多く手掛ける人気作家・大門剛明氏の同名小説が原作で、25年前に岐阜・郡上八幡で起きた一家惨殺事件の犯人とされた死刑囚を救うため、難攻不落の再審請求に挑む弁護士たちの戦いを描く。
えん罪被害者救済のため、過去のトラウマと葛藤を抱えながらも事件の真相を手繰り寄せ、司法の厚い壁を乗り越えようともがく弁護士・藤嶋翔太を演じる中島が主演を務め、映画『Winny』で実際に起きた事件をリアルかつ繊細に描き上げ、感動と話題を呼んだ気鋭・松本氏が監督を務める。
【場面カット】『シリウスの反証』で過去のトラウマと葛藤する役を演じる中島裕翔
WOWOWの公式SNSには「お知らせ」と題した文書が掲載され、「2026年1月7日(水)18時より開催を予定していました『「連続ドラマW シリウスの反証」完成報告会』ですが、登壇を予定していました中島裕翔さんの体調不良に伴い、誠に残念でございますが開催を中止させていただくことになりました」と報告。
一方で、16日に予定されている舞台あいさつ、第1話特別上映会は実施される予定という。
今作は、社会派ミステリー作品を数多く手掛ける人気作家・大門剛明氏の同名小説が原作で、25年前に岐阜・郡上八幡で起きた一家惨殺事件の犯人とされた死刑囚を救うため、難攻不落の再審請求に挑む弁護士たちの戦いを描く。
えん罪被害者救済のため、過去のトラウマと葛藤を抱えながらも事件の真相を手繰り寄せ、司法の厚い壁を乗り越えようともがく弁護士・藤嶋翔太を演じる中島が主演を務め、映画『Winny』で実際に起きた事件をリアルかつ繊細に描き上げ、感動と話題を呼んだ気鋭・松本氏が監督を務める。