「月1エヴァ」第5弾『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ』 石田彰・坂本真綾の新録コメント、前日譚も同時上映
1995年のテレビシリーズ放送以来、社会現象を巻き起こしてきた『新世紀エヴァンゲリオン』。シリーズ30周年を迎えた2025年から展開されている劇場版リバイバル上映企画「月1 エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」（通称：月1エヴァ）の第5弾として、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ』が、今週9日より全国で期間限定上映される。
【画像】『-46h』『-120min.』の場面写真（全4点）
「月1エヴァ」では、シリーズ劇場版全6作品を順次上映する30周年記念企画。昨年10月からスタートし、『シト新生』『Air／まごころを、君に』『：序』『：破』が上映され、いずれも多くの観客を集めてきた。
今回の『：Ｑ』上映では、渚カヲル役の石田彰、真希波・マリ・イラストリアス役の坂本真綾による新規音声コメントの上映が決定。コメントは音声のみで、2人合わせて約8分となり、本作を上映する全劇場で上映される。
さらに、今回は『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のBlu-ray＆DVDの特典映像として収録されている『：Ｑ』の前日譚『EVANGELION:3.0（-46h）』と『EVANGELION:3.0（-120min.）』を同時上映。『EVANGELION:3.0（-120min.）』は『シン・』の入場者特典として配布された公式冊子「EVA-EXTRA-EXTRA」に掲載された描き下ろし漫画をモーションコミック化した作品で、イベント上映を除き、今回が初の劇場公開となる。
あわせて、両作の新規場面写真も解禁。『-46h』からは北上ミドリとエヴァンゲリオン2号機α臨時暫定仕様、『-120min.』からは『：Ｑ』冒頭直前のマリがアスカに語りかける場面が公開された。
また、『：序』『：破』で好評を博した発声可能上映の実施も決定。声出しや歓声、サイリウムの使用が可能な上映回は、1月10日に東京（新宿バルト9）・大阪（T・ジョイ梅田）・福岡（T・ジョイ博多）の3都市で開催される。
入場者プレゼントとしては、これまでの上映と同様に、公開当時のポスタービジュアルをデザインしたスマホサイズのステッカーを数量限定で配布。
なお、30周年企画は今後も続き、2月21日（土）から23日（月・祝）には、シリーズ初となる3日間の大型イベント「EVANGELION 30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」の開催が予定されている。
