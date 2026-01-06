¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤Æþ¤ì¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Ü¥¿¥ó¡×¤Ç¡£¹âÂ®½¼Å¶¤ò³ð¤¨¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¤³¤ì¤À
¤³¤Îµ»ö¤Ï2025Ç¯10·î6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Ëö¤Ã»Ò¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¡¢ºÊ¡¢»Ò¤É¤â£²¿Í¤Î¼«Å¾¼Ö4ÂæÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿²æ¤¬²È¡£
ÀèÆü¡ÖÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¾ãÊÉ¤¬¤¿¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤Æþ¤ì¡¢²¯¹å¤¹¤®¤ëÌäÂê¡£¾¯¤·±ó½Ð¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥¿¥¤¥ä¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÊ¤ÎÊ¬¤â»ä¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡¢¼êÆ°¤Ç¥·¥å¥³¥·¥å¥³¡¢4ÂæÊ¬¤â¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë²¯¹å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡£
¤Ä¤¤¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¼«ÂÎ¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¤È¤¹¤°¤ËAmazon¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢Leacco¡Ê¥ê¥¢¥Ã¥³¡Ë¤Î¡ÖÅÅÆ°¶õµ¤Æþ¤ì¡×¤Ç¤¹¡£
ÁáÂ®¥Ý¥Á¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡×¤È¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡¢ÊØÍø¤Ê¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Amazon¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈËüÇ½¶õµ¤Æþ¤ì¡É
Leacco¡Ê¥ê¥¢¥Ã¥³¡Ë¤Î¡ÖÅÅÆ°¶õµ¤Æþ¤ì¡×¤Ï¡¢Amazon¤Î¡Ö¼«Å¾¼ÖÍÑ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑÉÊÉôÌç¡×¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡¢¤«¤Ê¤ê¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥¿¥¤¥ä¤ËÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥¿¥ó1¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½¼¤Æ¤ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¼Ö¡¢SUV¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥ä¤ä¥´¥à¡¦¥Ó¥Ë¡¼¥ëÀ½ÉÊ¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÆÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¤¤ó¤À¡ª
ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢6000mAh¤È¤¤¤¦ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç·ÚÎÌ¡Ê480g¡Ë¡£ÃÖ¤¾ì½ê¤Ë¤âº¤¤é¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤ÏLeacco¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ò½é¤á¤Æ¼ª¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Þ¤ÇÍ½Â¬ÉÔÇ½¡Ä¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Î¼«Å¾¼Ö¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡ª
¼«Å¾¼Ö¡¢¼Ö¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î4¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤«¤éÁª¤Ù¤ë
¡ÖÅÅÆ°¶õµ¤Æþ¤ì¡×¤ò»È¤¦ºÝ¤Ï¡Ä
¡Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ËÜÂÎ¤ò½¼ÅÅ
¢½¼ÅÅ¤¬´°Î»¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ËÉÕÂ°¤Î¥¨¥¢¥Û¡¼¥¹¤òÀÜÂ³¤·¡¢ÅÅ¸»¥ª¥ó
£¥¨¥¢¥Û¡¼¥¹¤ÎÀè¤Ë¥Ð¥ë¥Ö¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢¥¿¥¤¥ä¤Ë¥»¥Ã¥È
¤¼«Æ°¼Ö¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î4¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¼«Å¾¼Ö¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È
¥ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤òÃ»²¡¤·¤·¤Æ¡¢½¼¤Æ¤ó¥¹¥¿¡¼¥È
¤Î5¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥ä¤Î¼ïÎà¤ËÂÐ¤·¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¶õµ¤°µ¤¬Å¬ÀÚ¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼êÆ°¤ÇÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½¼¤Æ¤ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë»þ¤ÎÅÅ¸»¥Ü¥¿¥óÃ»²¡¤·¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸í¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âÅÅ¸»¤ò¥ª¥Õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
Àµ¾ï¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î²»ÎÌ¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¶õµ¤¤¬½¼¤Æ¤ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ë¶õµ¤¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ë1Ê¬¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥é¥¯¡ª
¼«Æ°Ää»ßµ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âÀßÄê¤·¤¿°µÎÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¼«Æ°¤ÇÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê²á½¼Å¶¤òËÉ»ß¤·¡¢¥¿¥¤¥ä¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÎô²½¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËèÊ¬25,000²óÅ¾¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎÆ±¥¿¥¤¥×¤Î¶õµ¤Æþ¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ25¡ó¹âÂ®¤À¤½¤¦¡ÊÆ±¼ÒÈæ¡Ë¡£³Î¤«¤Ë¡Ö¶õµ¤Æþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×´¶¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª
¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡Ä¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Ì£¤òÀê¤á¤¿»ä¤Ï´ò¡¹¤È¤·¤Æ²ÈÂ²Á´°÷¤Î¼«Å¾¼Ö¤Î¶õµ¤Æþ¤ì¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¶õµ¤Æþ¤ìÃ´Åö¡×¤È¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à
¶õµ¤¤òÅ¬ÀÚ¤Ë½¼¤Æ¤ó¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÁö¤ê¿´ÃÏ¤¬·Ú²÷¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¡ª¡Ö¶õµ¤Æþ¤ì¤ÏÄê´üÅª¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°»È¤¨¤ë¤è¤¦¸¼´Ø¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÍÑ¤Î¥«¥Ð¡¼¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊÝ´É¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë¹âµ±ÅÙLED¥é¥¤¥È¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤ÏËÉºÒ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤âÁáÊÑ¤ï¤ê¡ª¾ïÅô¡¢ÅÀÌÇ¡¢SOS¿®¹æ¤Î3¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿´¶¯¤¤¤¾¡£
¤³¤Î¡ÖÅÅÆ°¶õµ¤Æþ¤ì¡×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿¶õµ¤Æþ¤ìÃ´Åö¤ÎÉéÃ´¤¬ËÜÅö¤Ë·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¼«Å¾¼Ö¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤è¡£
Photo: ÅÄÃæÍµ¹¯
Source: Amazon.co.jp
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£