Photo：富沢ビル

大事なあの服についてしまった醤油やラーメンの汁、そしてメイク汚れ。もう落ちないと思っていたあのシミが、いとも簡単に落ちるなんて信じられるでしょうか。

まずはケチャップ、醤油、油で検証

Photo: 富沢ビル

このシミ抜き洗剤をスポイトで1、2滴垂らして、30秒くらい待って水で流すだけで、長年取れなかったシミが取れる。そんな最強のおしゃれ着洗剤がRinennnaの「#ZERO」（税込3,600円／100g ）です。

Rinennnaは2012年に布おむつの販売から始まった国内メーカー。その後、洗濯洗剤を手がけるようになり、もみ洗いなしで汚れが落ちる洗剤でブレイクしました。ウールやリネンのような、アルカリ性の洗剤を使用できないデリケート素材にも使える優れものです。

実際にどれくらい落ちるのか検証してみます。まずは自宅にあったタオルに、ケチャップ、醤油、サラダ油を垂らしてみました。

Photo: 富沢ビル

付属のスポイトを使って、汚れた部分を覆うように洗剤を垂らします。ちなみにケチャップ汚れは比較対象として洗剤をつけないことにしました。

置くこと数分、流してみると…？

Photo: 富沢ビル

醤油とサラダ油の汚れは跡形もなく落ちました。特にゴシゴシとしたわけではなく、洗面台に水を溜めてすすぎを3回行っただけです。

ちなみに、最初はゴム手袋を使用せずに流していたんですが、何となく手のひらのタンパク質が溶けているような気がしたので、ゴム手袋を装着。説明書を見ると、必ず手袋を着用して使ってとのことなのでお気をつけて。

2年前に付着した口紅の汚れは？

Photo: 富沢ビル

子ども服の袖部分に付着してしまった口紅の汚れ。2年前に付いてしまってから幾度となく他の洗剤を試してみましたが、かなり頑固です。

もはや定着してしまったと思われるこの汚れ、果たして落ちるのでしょうか。

Photo: 富沢ビル

拍子抜けするくらい簡単に落ちました。え、すごくない？

有効成分を超高濃度に配合しているため、直付けすることでシミ抜きが実現できるのだそう。「#ZERO」が家にあるというだけで、調理汚れや食べこぼし、メイク汚れを気にする必要がなくなりますよ。