エモ可愛いーーーッ！！【ガチャ】集めたくなる「新作キーホルダー」

平成レトロ感溢れる【ガチャ】の「新作キーホルダー」に注目！ 平成女児の心をくすぐるような、懐かしいおもちゃを細部まで再現したアイテムが登場しています。集めておうちに飾るコレクションに加えるのもおすすめ。今回は「たまごっち」を再現した、可愛さの詰まったガチャをご紹介します。

ボタンや画面も再現！「たまごっち シャカシャカチャームコレクション2」

「たまごっち」がモチーフになった、コロンとしたフォルムがたまらないこちら。種類によって、ビビッドな色味や柄を合わせた可愛いビジュアルです。ボタンや画面周りまで細かく再現されています。@risa_.pianoさんはお気に入りのマスコットと重ね付けを楽しんでいる様子。全6種ラインナップしているので、集めてジャラ付けするのも良さそうです。

画面の中にはキャラのアクリルも！

「たまごっち シャカシャカチャームコレクション2」の画面部分は、公式サイトによれば「キャラクターやおなじみのドット絵のアクリル」が入っているのだとか。モノクロの粗いビジュアルに、平成ならではのレトロっぽさも感じられます。家族や友達とお揃いで付けるのもおすすめ。アクリルは種類によってキャラが異なるので、推しがいる人はぜひお目当てを狙ってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino