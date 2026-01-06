¡Ö¥Ý¥Á¡×ËþºÜ¡ªÄ©È¯Ï¢È¯¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤Æ©¤±¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å»È¤Ã¤Æ¡×¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤ÎÅ·±©´õ½ã¡Ö½µ¥×¥ì¡×ÅÐ¾ì
¡¡2025Ç¯12·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦#2i2¡Ê¥Ëー¥Ë¡Ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Å·±©´õ½ã¤¬¡¢5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤¡×ºÇ¿·¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ô¤ÁT¡õ¥Ê¥ÞµÓ¤ÎÇË²õÎÏ¡¢Ä©È¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ã¡ª
¡¡7Æü¤Ë3rd¼Ì¿¿½¸¡ÖBONUS¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ëÅ·±©¤¬¡¢Æ±ºî¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤â¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÉ÷¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥Îー¥Ö¥é¥Ý¥ÁËþºÜ¼Ì¿¿½¸!¤³¤Î°áÁõ¤ª¤·¤ê¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«!¡×¡Ö¤³¤ì¤¹¤Ã¤´¤¤Æ©¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤è!¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤òÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½µ¥×¥ì¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â·ÇºÜ¡£¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Îー¥Ö¥é¥Ý¥Á¤ò¸«¤Æ¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÊÉ¡·ìÍÑ¡Ë¡£¥¹ー¥Ñー¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤«¤é¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¬¥Þ¥¸¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢ÂçÎÌ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¥Í¥¿¤òÅê²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ï¹ÂÃ¼°ª¤¬É½»æ¡õ´¬Æ¬¤òÃ´Åö¡£ÃÝÃæÃÎ²Ú¡¢°æ¸ýÍµ¹á¡¢ËÅç¿´ºù¡¢¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡¢¤Á¤Ð¤Ò¤Ê¤Î¡¢À±ÌîÑÛ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë