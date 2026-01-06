2026年が始まりましたが、去年は観測史上初めて6月に梅雨が明け、そこから厳しい暑さが長く続きました。「四季」ならぬ「二季」という言葉も流行りました。

ことしはどんな天気の一年となるのでしょうか。東杜和（ひがし・とわ）気象予報士の「お天気メモ」はこちらです。



『2026年、天気はどうなる？午年の天気には法則あり？』



1月のこの時期に、梅雨や夏の天気を予想することは不可能です。





そこで今回は干支に着目し、過去の午（うま）年のデータを基に、ことしの天気の傾向を考えてみたいと思います。12年前、24年前、36年前と午年の天気を振り返ると、そこには法則がありました。まずは梅雨について、過去5回の午年の梅雨をみると平年の雨量を100としたとき午年の梅雨はいずれも100を下回り、5回とも雨の量は平年よりも少なかったんです。この傾向通りにいくと、ことしの梅雨も空梅雨となりますが、いったいどうなるのでしょうか。

続いて台風について、干支別の台風の発生数を調べると、午年は5位でやや多い程度でした。ただ、日本列島への上陸数は午年が4.5個で、1位となっています。台風の影響は上陸する場所にもよりますが、いずれにせよ、午年の台風はなぜか日本列島に近づきやすいという傾向があるようです。こちらも注目したいところです。



次回は2026年の夏の暑さについてお話しします。