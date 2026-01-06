７人組ボーイズグループ「ＴＡＧＲＩＧＨＴ」が６日、東京・日本青年館ホールで初のショーケース「ＴＡＧＲＩＧＨＴ ｓｈｏｗｃａｓｅ−ＲＥＶＥＡＬ ａｓ１−」（７日開幕、１０日まで全６公演）に向けた前日リハーサルを公開した。

「ＴＡＧＲＩＧＨＴ」は、ｔｉｍｅｌｅｓｚの追加メンバーを決めるオーディション番組「ｔｉｍｅｌｅｓｚ ｐｒｏｊｅｃｔ」（通称・タイプロ）で注目を集めた西山智樹、前田大輔が中心となったボーイズグループ結成プロジェクト「ＴＡＧＳＥＡＲＣＨ」から誕生した。

この日は西山が作詞・作曲に参加したプレデビュー曲「ＦＯＲＥＶＥＲ ＢＬＵＥ」を気合十分に披露した。新体制でメディア取材を受けるのが初めてとあって、７人はカメラを向けられるとやや緊張気味。西山は「３年以内にアリーナ、５年以内にドームを目指して頑張りたい」と目標を掲げた。

タイプロで共演していた菊池風磨からは節目の度に連絡をもらっているようで、「いつかは同じステージに立ちたい」（西山）、「オーディションで披露した曲を一緒にやりたい」（前田）という青写真を描いた。

グループ名の「ＴＡＧ」には個性、「ＲＩＧＨＴ」には正解という意味が込められていることにちなみ、メンバーそれぞれに自分自身の個性を聞かれ、小林大悟（２３）は「青いファイヤー、炎」と回答。「心の中は熱い。情熱を受け止めていただけたら」と笑顔を見せた。