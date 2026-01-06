【解説】鳥取西部で“階級4”観測の「長周期地震動」危険性「物が移動・長時間続く」高層ビルで地震遭った時の注意点とは

最大震度5強を観測した今回の地震、各地で長周期地震動を観測しました。

鳥取県西部では最も揺れが大きい階級4を能登半島地震以来2年ぶりに観測しているわけですが、この長周期地震動は一体どういうものなのか、また、どういった行動が求められるのか、地震学が専門の東京科学大学・中島淳一教授に聞いていきます。

宮司愛海キャスター：

まず長周期地震動について見ていきましょう。まず、周期というのは揺れが1往復するのにかかる時間で長周期は周期の長い揺れのことを指します。特徴としては高いビルを長時間揺らすことや、遠くまで伝わりやすいといった特徴があります。そして2023年の2月からは階級3、4が予測された場合にも緊急地震速報が発表されるということになっています。3、4というのが階級としてあるということですが4つ階級があります。1から4です。階級1がやや大きな揺れ、階級2が大きな揺れ、階級3が非常に大きな揺れで立っていることが難しくなる。今回2年ぶりに出た階級4が極めて大きな揺れということで、立っていられなくなる、そして家具が転倒したりする、こういったことが起こる可能性があるということです。

青井実キャスター：

この怖さのポイントはどういうところにありますか？

東京科学大学・中島淳一教授：

普通の地震ですと物が倒れるのが一番の危険性ですが、長周期地震動は物が移動すると。非常に大きなコピー機であったり、机や椅子が移動するのが大きなポイントともう1つは長時間続くと。長周期地震動は数分から長くて10分程度という報告がありますので、その間も立つことができない状況だと。

宮司愛海キャスター：

10分というのは驚きですが具体的に映像で見ていきましょう。2011年の東日本大震災の時の東京・新宿の高層ビルの様子です。大きくゆっくりと左右に揺れているのが分かりますね。このように今回の地震では気象庁は長周期地震動によって、高層ビルの他にも橋、石油タンクなど揺れやすいものに被害が発生する可能性があるということで注意を呼び掛けているということです。

青井実キャスター：

山口さん、高層ビルにいた場合気をつけなきゃいけないですね。

SPキャスター・山口真由さん

本当にそうですけど、この長周期地震動ってどのぐらいの範囲、どのぐらいの時間をかけて伝わるんですか？

東京科学大学・中島淳一教授：

地震の波というのは1秒間に3kmくらいの速さで進みます。例えば2年前の能登半島で起こった地震の波が東京に来るまでの100秒ぐらい。あまり猶予がないと。

青井実キャスター：

地震が起きてから気を付けようと思っても、ちょっと遅いのかもしれないですね。

東京科学大学・中島淳一教授：

事前に揺れる可能性があることを想定しておくことが必要です。

青井実キャスター：

あと今回なぜ階級4が鳥取の西部で観測されたとみますか？

東京科学大学・中島淳一教授：

規模が大きな地震で長周期地震動が起きやすい特徴がありますので、今回の規模一番のポイントだと思います。

青井実キャスター：

今回福岡でもちょっと揺れたよっていう方もいらっしゃったり、東京も高層ビルが多いですが長周期地震動が起きやすいんですか？

東京科学大学・中島淳一教授：

東京や大阪は高層ビルがあるというのはもちろんなんですが、地盤の特徴から波を増幅しやすいことが分かっています。そういったことで大きな長周期地震動が入りやすいことになります。

宮司愛海キャスター：

高いビルにいる時による大きく揺れるのが長周期地震動ということになりますが、例えば高層ビルにいた時にどんなこと気をつければいいのか、どんな行動が求められるか見ていきましょう。これは普段と変わらない点もあるんですが、まず安全な場所で身を守る行動をとってください。タワーマンションなどの室内では大きな揺れで飛ばされないように体勢を低くして身の安全を確保してください。商業ビルや大規模店舗などではつり下がっている照明の下から避難。そして慌てて出口や階段に殺到しない。エレベーターでは最寄りの階で停止させてすぐに降りる。移動の時には絶対にエレベーターを使わない。こういったことに気を付けると。

青井実キャスター：

気象庁は1週間程度注意が必要と呼びかけていますが、長周期地震動にも注意が必要になってくるわけですか？

東京科学大学・中島淳一教授：

もちろん長周期地震動もありますが余震が最大のポイントで、例えば2000年の鳥取県西部地震の時には2日後に規模の大きな地震が発生しましたので、数日から1週間程度は特に注意していただきたいと思います。