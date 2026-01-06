お母さんに叱られてしまった1歳の男の子。助けを求めてわんこの元へ…？その瞬間を捉えた1枚の投稿が反響を集めています。1万5000いいね！がついた話題の投稿には「可愛すぎて爆笑」「めっちゃ人間っぽい」「慈愛に満ちたお顔ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：お母さんに叱られた男の子→保護犬に『助けて』と駆け寄って…家族愛を感じる『尊い光景』】

お母さんに怒られた男の子は…？

Threadsアカウント「n78117_」の投稿主さんご夫婦は、息子さんと2匹の保護犬と暮らしています。今回ご紹介するのは『私に怒られて犬に助けを求めに行く息子』との言葉とともに紹介された投稿です。

そこにはベッドで座る保護犬「スノー」ちゃんの胸に顔をうずめる息子さんの姿が…！当時1歳の息子さんより一回り体が大きい中型犬サイズのスノーちゃん。添えられた左前足が息子さんの背中を『よしよし…』と今にもさすりそうなほど寄り添っていたといいます。

わんこの胸に顔をうずめます♡

そして『あらあら…』とちょっぴり困ったような、慰めているようなスノーちゃんの表情がとっても印象的だったそう。息子さんももう一人のお母さんかのごとく、完全に甘えている様子。スノーちゃんは息子さんにとって最後の砦なのでしょう。

投稿主さんによると、立場が逆になることもあるそうです。お互いなくてはならない存在！家族の絆に種族は関係ありませんね。

この投稿には「親がもう一人いた」「わんこの気まずそうなお顔ｗ」「優しくて泣ける」とステキな家族のカタチに絶賛のコメントが寄せられました。

仲良しな2匹の保護犬たち

投稿主さんのお宅にいるもう1匹の保護犬は「エース」くん。スノーちゃんより先にお迎えされた先住犬です。去年の夏にスノーちゃんをお迎えした直後、体調不良が続き病気が発覚してしまったそうです。

一時はスノーちゃんのトライアルを中止しようか…とまで考えましたが、今では同じ寝姿で寄り添う2匹を見ると『この選択は間違っていなかった！』そう実感するそうです。

最初は距離があった2匹も今ではとっても仲良し。息子さんも加わり毎日賑やかに過ごしているそうですよ。病気ともうまく付き合っているようです。スノーちゃんと息子さんの存在がエースくんにも活力を与えてくれたのでしょうね。

Threadsアカウント「n78117_」には、2匹のワンコと息子さんの微笑ましい日常が投稿されていますよ。癒されたい…そんな方は要チェックです♡

写真・動画提供：Threadsアカウント「n78117_」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております