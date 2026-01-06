新たな年が始まり経済活動も本格的に動き出しています。物価高が続くなか生活に大きな影響を与えるコメの価格や賃上げ…地元経済界のトップや関係者に2026年の展望を聞きました。



食卓を支え続けたコメもいまや、家計を圧迫する存在に…



JA新潟中央会の伊藤会長は年頭の会見でコメの価格の見通しを示しました。



〈JA新潟中央会 伊藤能徳会長〉

「25年産は非常にいま出荷が鈍化しています。卸、集荷業者は3月の決算時を迎えると、皆さん安く出すのではないかという気はしていますし、もう少し経てば、まだ下がっていくと思います」





懸念されるコメ余りによる価格の暴落については。〈JA新潟中央会 伊藤能徳会長〉「現状、非常に私どもも心配をしています。しっかり与えられた量を、卸や量販と協力しながらまずは早期に契約に結び付けたいし…」これから生産が始まる2026年産については需給バランスや輸入米の影響で昨年ほどの高騰はないとの見方を示しました。また、ことしも生産者への最低保証額を早期に示す方針を明らかにしました。建設業界を中心に地元経済界のトップが一堂に会した交歓会。日銀新潟支店の平形支店長は県内の経済は回復基調にあると指摘します。〈日本銀行新潟支店 平形尚久支店長〉「景気回復を実感できるかどうかがことしの試金石になる。高めの賃上げがありそうなので、それが消費、投資に波及してより豊かさを実感できる1年になるかというところに注目をしているところです」その賃上げ。県内の労働団体の代表者が顔をそろえた会合では期待の声が聞かれました。〈JP労組〉「物価高と言えば賃金が追い付かなければいけないし、これから春闘に向けてそういうふうに頑張っていきたい」〈教職員組合〉「どの現場にもしっかり人が入るような賃金の向上や労働条件の向上がなされる1年になるといいなと思っています」物価高が続くなか幕を開けた2026年。景気回復を実感できる1年になるのでしょうか。