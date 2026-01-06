貴島明日香「いい匂いって言われる」人から褒められ！持ち歩きの愛用香水

貴島明日香さんが自身のYouTubeチャンネルに『妹ディレクターとバッグの中身を紹介します〜』の動画を投稿。バッグの中身を公開し、愛用品も紹介してくれました！中には美容系アイテムも。

【関連記事】柏木由紀「肌の負担が全然違う」ツヤ感がお気に入り！愛用のリキッドファンデを紹介

■香水

動画内で紹介されたのはこちら！

TAMBURINS/エッグパフューム カモ 14mL 税込5,700円（公式サイトより）

カモミールやウッド、ムスクの香りなどが特徴的な香水。

貴島さんはこちらについて「最近は使ってます」「これつけてるといい匂いって言われる」と他の人から褒められる香りだと紹介！

その香りについて「甘いけど甘すぎない、大人な甘さっていう感じの香り」と甘さに特徴があるとコメント。

また、こちらについて「見た目は玉子みたいじゃない？」「このサイズだったら持ち運びもしやすい」「石みたいな見た目も可愛いなと思って気に入ってます」とパッケージやサイズ感もお気に入りだと語っていました！

■動画もチェック

動画内ではそのほかの愛用品も紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。