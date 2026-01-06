チェルシーはヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）やFIFAクラブワールドカップ2025でクラブを優勝に導く手腕を見せたエンツォ・マレスカ前監督を1月1日に解任。新指揮官は同じコンソーシアムが所有し、姉妹クラブとも言えるストラスブールを指揮するリアム・ロシニアー氏が有力視されている。



イギリス『The Guardian』によれば、チェルシーは新指揮官を数日以内に発表するだけでなく、レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールの獲得に向けて大型オファーを画策しているという。





2018年夏の加入以降、卓越したボールタッチと抜群のスピードを生かしたドリブル突破を武器に、2度のチャンピオンズリーグ（CL）制覇を含む数多くのタイトル獲得に貢献してきたヴィニシウス。今季もここまで公式戦25試合で5ゴール8アシストを記録しているものの、最近のパフォーマンスはファンからの反感を買っている。ホームのサンティアゴ・ベルナベウで行われた直近2試合ではではブーイングを浴びながら交代していたヴィニシウスだが、レアルとの現行契約は2027年夏まで。シャビ・アロンソ監督との確執が盛んに取り沙汰されている同選手は、現状にあまり満足していないようだ。また、延長交渉も難航していることからレアルは18ヶ月後にフリーでの流出を避けるべく、売却する可能性もあり得るとのこと。そして、この状況を利用したいチェルシーが用意している金額は1億3500万ポンド（約286億1000万円）に上る模様だ。